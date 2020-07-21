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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8788878987908791

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 03:37

Вопросы к оф.представителю:
1. Я так понимаю, что акция по рассрочкам на 3 и 6 месяцев действует для всех карт, а не только RED?
2. Эта акционная рассрочка подключится, если дата списания по счету была вчера?
3. Акционная рассрочка подключится 31.10 по дате операции или уже со 2-3 ноября, но уже на стандартных условиях?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 06:36

Re: Альфа-Банк

anikola13, ответ на 1-й вопрос здесь viewtopic.php?p=5018979#p5018979 (хотя в отделении заверили, что акция только для RED).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 07:12

MASolomko
Я прочел этот ответ, поэтому и повторно уточняю.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 07:20

  anikola13 написав:MASolomko
Я прочел этот ответ, поэтому и повторно уточняю.


Вам предложение рассрочки присылали по старым условиям, так что вряд ли проспонсируют.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 07:24

  anikola13 написав:MASolomko
Я прочел этот ответ, поэтому и повторно уточняю.

Не забудьте через время уточнить в третий раз - вдруг офпред пошутил :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 07:25

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, замечания и пожелания к содержимому на странице https://alfabank.ua/credit/comparing/index.html

Зображення
Перечень бесплатных каналов, обычно, разделяют знаками препинания. И mono уже бесплатно в Таскомбанке не пополняется. Приватовская карта в кассе (при её наличии) уже пополняется с комиссией 0,2 %.
Было бы неплохо указывать дату, на которую составлена эта таблица, чтобы не пинали.

Зображення
Вы начисляете кешбек за каждую покупку при оплате через Google/Apple/Garmin Pay (вот этого по вам в колонке не утрчнили) и стоило б в сноске указать ссылку на категории оплат, по которым не вы орешки не начисляете.

ЗображенняПо приватовской рассрочке. 2,9 % — платная рассрочка, которую можно оформить фактически где угодно или перевести трату в неё. В партнёрах оформляется бесплатная рассрочка для покупателя под 0,01 % от взятой суммы.
Ну и mono уже давно имеет партнёрскую рассрочку бесплатную для покупателя.
А по себе могли бы сноску поставить, чтобы внимание на акцию акцентировать...

ЗображенняПо привату немного неточные данные погашения. 0,2 % снимается при пополнении своей карты в кассы при её наличии (в терминале бесплатно).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 07:28

WachtAmRhein
Дождемся оттвет от оф.представителя. 8)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 07:37

  anikola13 написав:WachtAmRhein
Дождемся оттвет от оф.представителя. 8)


Ну зайдите по ссылке из смс и понажимайте на стрелочки, сколько напишет комиссии на 3 и 6 месяцев, столько и будет.
WachtAmRhein
 
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