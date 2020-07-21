Alfa_Bank, вчера согласовали лимит по платёжной карте RED с новым кредитным договором.
На протяжении скольких дней действует возможность прийти в отделение, подписать документы и забрать карту?
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Додано: Сер 22 лип, 2020 08:41
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank, вчера согласовали лимит по платёжной карте RED с новым кредитным договором.
На протяжении скольких дней действует возможность прийти в отделение, подписать документы и забрать карту?
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Додано: Сер 22 лип, 2020 08:52
anikola13, добрый день.
1. Да.
2. Рассрочка оформится на тех условиях, что были в первом предложении.
3. На уточнении.
Додано: Сер 22 лип, 2020 09:06
MASolomko, добрый день. Информацию передала.
Додано: Сер 22 лип, 2020 09:07
Додано: Сер 22 лип, 2020 09:08
Шо це було?
Уважаемый представитель банка, помогите понять логику вашего банка приперевыпуске пакетных карт. Поясню что имею в виду. Как известно недавно Альфа банк объявил что с августа 2020 пакетные еарты будут перевыпускаится в новых тарифах. В частности карты в пакете Ультра должны перевыпускаться в тарифе White. Помня что у моих родственников в этом году должен быть осуществлен перевыпуск их ультр - проверил срок валидности - у всех август 2020. Значит будут в новом пакете - подумал я. Но ошибся. В начале июля и моя жена и моя дочь получили сообщения о том что их карты перевыпущены и будут доставлены в отделение в Запорожье. Это было неожиданно а для дочки, которая находится в Киеве еще и непреемлимо. Но через поддержку вопрос удалось решить с переадресацией на киевское отделение. И вот карты получены. Но не в пакете White (как хотелось бы и было бы логично исходя из того что декларируется Альфа банком), а по прежнему в Ультре. Отсюла у меня ряд вопросов:
1. Альфа банк всегда осуществляет перевыпуск пакетных карт на месяц раньше положенного или это только моим родным так повезло?
2. Если это все же неординарная ситуация, то что послужило причиной досрочного перевыпуска картв старом пакете - необходимостью довыпустить старые болванки карт в ультре?
3. Не является ли эта ситуация чем то подобным тому что тут описывал на днях Сибарит? То есть кому-то в отделении до плана не хватало карт и поэтому решили добить план вот таким способом. Напомню сами владельцы карт досрочно их перевыпуск не заказывали и были очень удивлены смс о том что карты уже едут в их отделение. То есть инициатива переввпуска была где-то в Альфе.
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