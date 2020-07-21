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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8789879087918792

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 08:41

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, вчера согласовали лимит по платёжной карте RED с новым кредитным договором.

На протяжении скольких дней действует возможность прийти в отделение, подписать документы и забрать карту?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 08:52

  anikola13 написав:Вопросы к оф.представителю:
1. Я так понимаю, что акция по рассрочкам на 3 и 6 месяцев действует для всех карт, а не только RED?
2. Эта акционная рассрочка подключится, если дата списания по счету была вчера?
3. Акционная рассрочка подключится 31.10 по дате операции или уже со 2-3 ноября, но уже на стандартных условиях?

anikola13, добрый день.
1. Да.
2. Рассрочка оформится на тех условиях, что были в первом предложении.
3. На уточнении.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:06

  MASolomko написав:Alfa_Bank, замечания и пожелания к содержимому на странице https://alfabank.ua/credit/comparing/index.html

Зображення
Перечень бесплатных каналов, обычно, разделяют знаками препинания. И mono уже бесплатно в Таскомбанке не пополняется. Приватовская карта в кассе (при её наличии) уже пополняется с комиссией 0,2 %.
Было бы неплохо указывать дату, на которую составлена эта таблица, чтобы не пинали.

Зображення
Вы начисляете кешбек за каждую покупку при оплате через Google/Apple/Garmin Pay (вот этого по вам в колонке не утрчнили) и стоило б в сноске указать ссылку на категории оплат, по которым не вы орешки не начисляете.

ЗображенняПо приватовской рассрочке. 2,9 % — платная рассрочка, которую можно оформить фактически где угодно или перевести трату в неё. В партнёрах оформляется бесплатная рассрочка для покупателя под 0,01 % от взятой суммы.
Ну и mono уже давно имеет партнёрскую рассрочку бесплатную для покупателя.
А по себе могли бы сноску поставить, чтобы внимание на акцию акцентировать...

ЗображенняПо привату немного неточные данные погашения. 0,2 % снимается при пополнении своей карты в кассы при её наличии (в терминале бесплатно).

MASolomko, добрый день. Информацию передала.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:07

  Striker написав:Где смотреть выполнение условий бесплатности на White? Ещё недавно был счётчик в "Тарифы и условия", сейчас этот счётчик пропал.

Striker, добрый день. Счетчик временно не работает, чиним. Можно только вручную посчитать.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:08

Шо це було?

Уважаемый представитель банка, помогите понять логику вашего банка приперевыпуске пакетных карт. Поясню что имею в виду. Как известно недавно Альфа банк объявил что с августа 2020 пакетные еарты будут перевыпускаится в новых тарифах. В частности карты в пакете Ультра должны перевыпускаться в тарифе White. Помня что у моих родственников в этом году должен быть осуществлен перевыпуск их ультр - проверил срок валидности - у всех август 2020. Значит будут в новом пакете - подумал я. Но ошибся. В начале июля и моя жена и моя дочь получили сообщения о том что их карты перевыпущены и будут доставлены в отделение в Запорожье. Это было неожиданно а для дочки, которая находится в Киеве еще и непреемлимо. Но через поддержку вопрос удалось решить с переадресацией на киевское отделение. И вот карты получены. Но не в пакете White (как хотелось бы и было бы логично исходя из того что декларируется Альфа банком), а по прежнему в Ультре. Отсюла у меня ряд вопросов:
1. Альфа банк всегда осуществляет перевыпуск пакетных карт на месяц раньше положенного или это только моим родным так повезло?
2. Если это все же неординарная ситуация, то что послужило причиной досрочного перевыпуска картв старом пакете - необходимостью довыпустить старые болванки карт в ультре?
3. Не является ли эта ситуация чем то подобным тому что тут описывал на днях Сибарит? То есть кому-то в отделении до плана не хватало карт и поэтому решили добить план вот таким способом. Напомню сами владельцы карт досрочно их перевыпуск не заказывали и были очень удивлены смс о том что карты уже едут в их отделение. То есть инициатива переввпуска была где-то в Альфе.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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