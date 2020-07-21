anikola13 написав:Вопросы к оф.представителю: 1. Я так понимаю, что акция по рассрочкам на 3 и 6 месяцев действует для всех карт, а не только RED? 2. Эта акционная рассрочка подключится, если дата списания по счету была вчера? 3. Акционная рассрочка подключится 31.10 по дате операции или уже со 2-3 ноября, но уже на стандартных условиях?
anikola13, добрый день. 1. Да. 2. Рассрочка оформится на тех условиях, что были в первом предложении. 3. Условия рассрочки определяются на дату, когда клиенту приходит смс с предложением.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 22 лип, 2020 09:50, всього редагувалось 1 раз.
Перечень бесплатных каналов, обычно, разделяют знаками препинания. И mono уже бесплатно в Таскомбанке не пополняется. Приватовская карта в кассе (при её наличии) уже пополняется с комиссией 0,2 %. Было бы неплохо указывать дату, на которую составлена эта таблица, чтобы не пинали.
Вы начисляете кешбек за каждую покупку при оплате через Google/Apple/Garmin Pay (вот этого по вам в колонке не утрчнили) и стоило б в сноске указать ссылку на категории оплат, по которым не вы орешки не начисляете.
По приватовской рассрочке. 2,9 % — платная рассрочка, которую можно оформить фактически где угодно или перевести трату в неё. В партнёрах оформляется бесплатная рассрочка для покупателя под 0,01 % от взятой суммы. Ну и mono уже давно имеет партнёрскую рассрочку бесплатную для покупателя. А по себе могли бы сноску поставить, чтобы внимание на акцию акцентировать...
По привату немного неточные данные погашения. 0,2 % снимается при пополнении своей карты в кассы при её наличии (в терминале бесплатно).
Уважаемый представитель банка, помогите понять логику вашего банка приперевыпуске пакетных карт. Поясню что имею в виду. Как известно недавно Альфа банк объявил что с августа 2020 пакетные еарты будут перевыпускаится в новых тарифах. В частности карты в пакете Ультра должны перевыпускаться в тарифе White. Помня что у моих родственников в этом году должен быть осуществлен перевыпуск их ультр - проверил срок валидности - у всех август 2020. Значит будут в новом пакете - подумал я. Но ошибся. В начале июля и моя жена и моя дочь получили сообщения о том что их карты перевыпущены и будут доставлены в отделение в Запорожье. Это было неожиданно а для дочки, которая находится в Киеве еще и непреемлимо. Но через поддержку вопрос удалось решить с переадресацией на киевское отделение. И вот карты получены. Но не в пакете White (как хотелось бы и было бы логично исходя из того что декларируется Альфа банком), а по прежнему в Ультре. Отсюла у меня ряд вопросов: 1. Альфа банк всегда осуществляет перевыпуск пакетных карт на месяц раньше положенного или это только моим родным так повезло? 2. Если это все же неординарная ситуация, то что послужило причиной досрочного перевыпуска картв старом пакете - необходимостью довыпустить старые болванки карт в ультре? 3. Не является ли эта ситуация чем то подобным тому что тут описывал на днях Сибарит? То есть кому-то в отделении до плана не хватало карт и поэтому решили добить план вот таким способом. Напомню сами владельцы карт досрочно их перевыпуск не заказывали и были очень удивлены смс о том что карты уже едут в их отделение. То есть инициатива переввпуска была где-то в Альфе.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Уважаемый представитель банка, помогите понять логику вашего банка приперевыпуске пакетных карт. Поясню что имею в виду. Как известно недавно Альфа банк объявил что с августа 2020 пакетные еарты будут перевыпускаится в новых тарифах. В частности карты в пакете Ультра должны перевыпускаться в тарифе White. Помня что у моих родственников в этом году должен быть осуществлен перевыпуск их ультр - проверил срок валидности - у всех август 2020. Значит будут в новом пакете - подумал я. Но ошибся. В начале июля и моя жена и моя дочь получили сообщения о том что их карты перевыпущены и будут доставлены в отделение в Запорожье. Это было неожиданно а для дочки, которая находится в Киеве еще и непреемлимо. Но через поддержку вопрос удалось решить с переадресацией на киевское отделение. И вот карты получены. Но не в пакете White (как хотелось бы и было бы логично исходя из того что декларируется Альфа банком), а по прежнему в Ультре. Отсюла у меня ряд вопросов: 1. Альфа банк всегда осуществляет перевыпуск пакетных карт на месяц раньше положенного или это только моим родным так повезло? 2. Если это все же неординарная ситуация, то что послужило причиной досрочного перевыпуска картв старом пакете - необходимостью довыпустить старые болванки карт в ультре? 3. Не является ли эта ситуация чем то подобным тому что тут описывал на днях Сибарит? То есть кому-то в отделении до плана не хватало карт и поэтому решили добить план вот таким способом. Напомню сами владельцы карт досрочно их перевыпуск не заказывали и были очень удивлены смс о том что карты уже едут в их отделение. То есть инициатива переввпуска была где-то в Альфе.
Flamingo, добрый день. При автоматическом перевыпуске по сроку действия, карты переводятся на новые тарифы с сентября. До сентября перевыпуск на старые ПУ. 1. Перевыпуск готовиться банком на несколько месяцев заранее. 2. До сентября автоматически перевыпуск на старые ПУ. 3. Нет.
Alfa_Bank яснн. Спасибо. Не буду искать, но посню что именно вы писали на форуме, что перевыпуск старых пакетов будет до конца июля. А с августа уже на новые. Но банк хозяин своего слова - имеет право его изменить . У меня к вам просьба - можна ли как то решить с банком вопрос чтобы при автоматическом перевыпуске карт с его воадельцем ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовывали место и способ получения этих самих карт. Потому как люди не смдят на месте и прежняя точка где ранее карта получалась уже вполне может быть для клиента не удобна (как в примере с дочкой). Заранее благодарю, если вам удасться сдвинуть с места эту глыбу
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
anikola13 написав:Вопросы к оф.представителю: 1. Я так понимаю, что акция по рассрочкам на 3 и 6 месяцев действует для всех карт, а не только RED? 2. Эта акционная рассрочка подключится, если дата списания по счету была вчера? 3. Акционная рассрочка подключится 31.10 по дате операции или уже со 2-3 ноября, но уже на стандартных условиях?
Вчера оформил рассрочку по свежей покупке на 6 мес под 0