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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8790879187928793

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:30

Alfa_Bank
Для RED бин и класс карты не менялись случаем?
Vorlon
 
Повідомлень: 8592
З нами з: 14.06.13
Подякував: 423 раз.
Подякували: 882 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:31

  Alien написав:Alfa_Bank яснн. Спасибо. Не буду искать, но посню что именно вы писали на форуме, что перевыпуск старых пакетов будет до конца июля. А с августа уже на новые. Но банк хозяин своего слова - имеет право его изменить ;).
У меня к вам просьба - можна ли как то решить с банком вопрос чтобы при автоматическом перевыпуске карт с его воадельцем ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовывали место и способ получения этих самих карт. Потому как люди не смдят на месте и прежняя точка где ранее карта получалась уже вполне может быть для клиента не удобна (как в примере с дочкой).
Заранее благодарю, если вам удасться сдвинуть с места эту глыбу

Alien, добрый день. Все верно, писала. Но с августа не успели. Перевыпускаем с сентября. При автоматическом перевыпуске, клиент заранее получает смс с адресом, куда будет доставлена карта и информацией, что его можно изменить в КЦ.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9050
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 793 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:34

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Для RED бин и класс карты не менялись случаем?

Vorlon, добрый день. RED также выпускается на базе MasterCard Debit World.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9050
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 793 раз.
 
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1
1
  #<1 ... 8790879187928793
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