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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:30
Alfa_Bank
Для RED бин и класс карты не менялись случаем?
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Vorlon
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:31
Alien написав:Alfa_Bank
яснн. Спасибо. Не буду искать, но посню что именно вы писали на форуме, что перевыпуск старых пакетов будет до конца июля. А с августа уже на новые. Но банк хозяин своего слова - имеет право его изменить
.
У меня к вам просьба - можна ли как то решить с банком вопрос чтобы при автоматическом перевыпуске карт с его воадельцем ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовывали место и способ получения этих самих карт. Потому как люди не смдят на месте и прежняя точка где ранее карта получалась уже вполне может быть для клиента не удобна (как в примере с дочкой).
Заранее благодарю, если вам удасться сдвинуть с места эту глыбу
Alien, добрый день. Все верно, писала. Но с августа не успели. Перевыпускаем с сентября. При автоматическом перевыпуске, клиент заранее получает смс с адресом, куда будет доставлена карта и информацией, что его можно изменить в КЦ.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:34
Vorlon написав:Alfa_Bank
Для RED бин и класс карты не менялись случаем?
Vorlon, добрый день. RED также выпускается на базе MasterCard Debit World.
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Alfa_Bank
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