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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:30
Alfa_Bank
Для RED бин и класс карты не менялись случаем?
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Vorlon
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:31
Alien написав:Alfa_Bank
яснн. Спасибо. Не буду искать, но посню что именно вы писали на форуме, что перевыпуск старых пакетов будет до конца июля. А с августа уже на новые. Но банк хозяин своего слова - имеет право его изменить
.
У меня к вам просьба - можна ли как то решить с банком вопрос чтобы при автоматическом перевыпуске карт с его воадельцем ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовывали место и способ получения этих самих карт. Потому как люди не смдят на месте и прежняя точка где ранее карта получалась уже вполне может быть для клиента не удобна (как в примере с дочкой).
Заранее благодарю, если вам удасться сдвинуть с места эту глыбу
Alien, добрый день. Все верно, писала. Но с августа не успели. Перевыпускаем с сентября. При автоматическом перевыпуске, клиент заранее получает смс с адресом, куда будет доставлена карта и информацией, что его можно изменить в КЦ.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:34
Vorlon написав:Alfa_Bank
Для RED бин и класс карты не менялись случаем?
Vorlon, добрый день. RED также выпускается на базе MasterCard Debit World.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:08
Alfa_Bank, пропустили. Прошу уделить внимание viewtopic.php?p=5019562#p5019562
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MASolomko
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:15
У меня прошла акционная рассрочка по Трэвел. Проводка прошла 21 июля и этим же числом было предложение рассрочки. Покупка была 18 июля.
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rollo
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:22
MASolomko написав:
Alfa_Bank, вчера согласовали лимит по платёжной карте RED с новым кредитным договором.
На протяжении скольких дней действует возможность прийти в отделение, подписать документы и забрать карту?
Необходимо подойти до конца месяца. Вам по этому вопросу сотрудник сегодня еще перезвонит.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:23
Приношу извинения, не заметила. Ответила.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:24
Alfa_Bank, мы вчера общались после того, как ободрили. Я встречу назначил на сегодня, но сегодня решил сделать РД 31 число (последний день каждого месяца). Но пока менеджера не смог предупредить — не дозвонился, она была занята.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:27
Alfa_Bank написав: Rimlyanin1 написав:
Хотів перевипустити кредитку Максимум 2.0 на Red. Переписувався з оператором в додатку, вже почав замовляти перевипуск і оператор зник. Перед цим оператор дуже довго відповідав на кожне речення, хвилин по 10. Таке враження що 1 оператор одночасно спілкується з 100 клієнтів
Rimlyanin1, доброго дня. Перепрошую за цей прикрий випадок. Перевіряю. Відпишусь.
Перевипуск замовлено. З агентом роботу проведемо. Ще раз перепрошую.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:28
MASolomko написав:
Alfa_Bank, мы вчера общались после того, как ободрили. Я встречу назначил на сегодня, но сегодня решил сделать РД 31 число (последний день каждого месяца). Но пока менеджера не смог предупредить — не дозвонился, она была занята.
Она пока с клиентами, как освободится - перезвонит.
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