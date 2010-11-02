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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8791879287938794>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:30

Alfa_Bank
Для RED бин и класс карты не менялись случаем?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:31

  Alien написав:Alfa_Bank яснн. Спасибо. Не буду искать, но посню что именно вы писали на форуме, что перевыпуск старых пакетов будет до конца июля. А с августа уже на новые. Но банк хозяин своего слова - имеет право его изменить ;).
У меня к вам просьба - можна ли как то решить с банком вопрос чтобы при автоматическом перевыпуске карт с его воадельцем ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовывали место и способ получения этих самих карт. Потому как люди не смдят на месте и прежняя точка где ранее карта получалась уже вполне может быть для клиента не удобна (как в примере с дочкой).
Заранее благодарю, если вам удасться сдвинуть с места эту глыбу

Alien, добрый день. Все верно, писала. Но с августа не успели. Перевыпускаем с сентября. При автоматическом перевыпуске, клиент заранее получает смс с адресом, куда будет доставлена карта и информацией, что его можно изменить в КЦ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:34

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Для RED бин и класс карты не менялись случаем?

Vorlon, добрый день. RED также выпускается на базе MasterCard Debit World.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:08

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, пропустили. Прошу уделить внимание viewtopic.php?p=5019562#p5019562
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:15

  MASolomko написав:anikola13, ответ на 1-й вопрос здесь viewtopic.php?p=5018979#p5018979 (хотя в отделении заверили, что акция только для RED).

У меня прошла акционная рассрочка по Трэвел. Проводка прошла 21 июля и этим же числом было предложение рассрочки. Покупка была 18 июля.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:22

  MASolomko написав:Alfa_Bank, вчера согласовали лимит по платёжной карте RED с новым кредитным договором.

На протяжении скольких дней действует возможность прийти в отделение, подписать документы и забрать карту?

Необходимо подойти до конца месяца. Вам по этому вопросу сотрудник сегодня еще перезвонит.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:23

  MASolomko написав:Alfa_Bank, пропустили. Прошу уделить внимание viewtopic.php?p=5019562#p5019562

Приношу извинения, не заметила. Ответила.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:24

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, мы вчера общались после того, как ободрили. Я встречу назначил на сегодня, но сегодня решил сделать РД 31 число (последний день каждого месяца). Но пока менеджера не смог предупредить — не дозвонился, она была занята.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:27

  Alfa_Bank написав:
  Rimlyanin1 написав:Хотів перевипустити кредитку Максимум 2.0 на Red. Переписувався з оператором в додатку, вже почав замовляти перевипуск і оператор зник. Перед цим оператор дуже довго відповідав на кожне речення, хвилин по 10. Таке враження що 1 оператор одночасно спілкується з 100 клієнтів

Rimlyanin1, доброго дня. Перепрошую за цей прикрий випадок. Перевіряю. Відпишусь.

Перевипуск замовлено. З агентом роботу проведемо. Ще раз перепрошую.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:28

  MASolomko написав:Alfa_Bank, мы вчера общались после того, как ободрили. Я встречу назначил на сегодня, но сегодня решил сделать РД 31 число (последний день каждого месяца). Но пока менеджера не смог предупредить — не дозвонился, она была занята.

Она пока с клиентами, как освободится - перезвонит.
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