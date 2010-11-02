Alien написав:

яснн. Спасибо. Не буду искать, но посню что именно вы писали на форуме, что перевыпуск старых пакетов будет до конца июля. А с августа уже на новые. Но банк хозяин своего слова - имеет право его изменитьУ меня к вам просьба - можна ли как то решить с банком вопрос чтобы при автоматическом перевыпуске карт с его воадельцем ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовывали место и способ получения этих самих карт. Потому как люди не смдят на месте и прежняя точка где ранее карта получалась уже вполне может быть для клиента не удобна (как в примере с дочкой).Заранее благодарю, если вам удасться сдвинуть с места эту глыбу