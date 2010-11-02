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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8791879287938794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:30

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, благодарю. Вы, как всегда, очень внимательны к форумчанам :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2161
З нами з: 08.03.18
Подякував: 167 раз.
Подякували: 300 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:45

Re: Альфа-Банк

Ко-бренд кредитку Еко-Максимум ще відкривають?
Кочевник
 
Повідомлень: 1523
З нами з: 16.02.17
Подякував: 267 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:53

  Кочевник написав:Ко-бренд кредитку Еко-Максимум ще відкривають?


Да.
Kevin
 
Повідомлень: 402
З нами з: 24.09.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:16

  Alien написав:
  Бекас написав:а зачем русский вообще ---неужели кто-то не понимает укр.мову?

Бо у дiйсно вiльному суспiльствi людина повинна завжди мати право вибору


ну так и будет право на выбор - украинский или английский. чем не выбор? :mrgreen:
mephala
 
Повідомлень: 6966
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  #<1 ... 8791879287938794
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