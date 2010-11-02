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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:30
Alfa_Bank, благодарю. Вы, как всегда, очень внимательны к форумчанам
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MASolomko
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:45
Ко-бренд кредитку Еко-Максимум ще відкривають?
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Кочевник
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:53
Кочевник написав:
Ко-бренд кредитку Еко-Максимум ще відкривають?
Да.
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Kevin
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Додано: Сер 22 лип, 2020 12:16
Alien написав: Бекас написав:
а зачем русский вообще ---неужели кто-то не понимает укр.мову?
Бо у дiйсно вiльному суспiльствi людина повинна завжди мати право вибору
ну так и будет право на выбор - украинский или английский. чем не выбор?
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mephala
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