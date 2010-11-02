Бекас написав:а зачем русский вообще ---неужели кто-то не понимает укр.мову?
Бо у дiйсно вiльному суспiльствi людина повинна завжди мати право вибору
ну так и будет право на выбор - украинский или английский. чем не выбор?
Ще одна особливiсть цивiлiзованого суспiльства в тому що в ньому на вибiр пропонується те що дiйсно бiльш затребувано серед клiєнтiв, а не за принципом "аби було'. А коли наприклад Укрексiмбанк у своïх банкоматах на вибiр пропонує крiм солов'ïноï ще тiльки англiйську та нiмецьку (при тому що вiльна кнопка ще лишилась), то на мiй погляд це зовсiм не приклад цивiлiзованостi, а навпаки певноï зневаги до частини власних клiєнтiв.
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Alfa_Bank, чет весь день слетает довереное устр-во в Файрфоксе 78.0.2 (64-) Я думаю, шо из-за серта. Т.к. доверка слетает если перезагрузить файрфокс, а если не выходить их него, то повторный вход в МАБ обрабатывается нормально
А вот Хром нормально распознает этот серт
Востаннє редагувалось clientage в Сер 22 лип, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.