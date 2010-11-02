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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8793879487958796>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:26

Seva
А Travel VISA не катит?
Vorlon
 
Повідомлень: 8594
З нами з: 14.06.13
Подякував: 424 раз.
Подякували: 882 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:28

не приходят смс для покупки/продажи валюты
Кассандра
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Повідомлень: 1082
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:30

Vorlon TRAVEL у меня тоже есть, она для Борисполя не катит, там ограниченный и гораздо менее удобный FastLine и не работает лаунж.
Seva
 
Повідомлень: 314
З нами з: 16.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:32

  Seva написав:Vorlon TRAVEL у меня тоже есть, она для Борисполя не катит, там ограниченный и гораздо менее удобный FastLine и не работает лаунж.

Работает там лоунж через лоунж-кей программу.
unlock
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Повідомлень: 2800
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Подякував: 515 раз.
Подякували: 430 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:33

Alfa_Bank а почему страница описания карты Ред такая бессодержательная? https://alfabank.ua/private-persons/cre ... tcardsPage
unlock
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Повідомлень: 2800
З нами з: 14.06.12
Подякував: 515 раз.
Подякували: 430 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:35

  Кассандра написав:не приходят смс для покупки/продажи валюты

Кассандра, добрый день. А какая у вас версия приложения? В новой версии код не используется. Если старая, напишите ИНН и номер телефона.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9058
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:40

  unlock написав:Alfa_Bank а почему страница описания карты Ред такая бессодержательная? https://alfabank.ua/private-persons/cre ... tcardsPage

Там содержательная часть начинается после Замовити/Додатково :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31981
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2541 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:41

  unlock написав:Alfa_Bank а почему страница описания карты Ред такая бессодержательная? https://alfabank.ua/private-persons/cre ... tcardsPage

unlock, добрый день. Детали можете посмотреть, нажав кнопку "Замовити".
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9058
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:44

  Alfa_Bank написав:
  unlock написав:Alfa_Bank а почему страница описания карты Ред такая бессодержательная? https://alfabank.ua/private-persons/cre ... tcardsPage

unlock, добрый день. Детали можете посмотреть, нажав кнопку "Замовити".

UX consistency, не, не слышали?
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:46

unlock это вы вот этот загончик без окон, который по ЛаунжКи, лаунжем называете? :mrgreen: Еще и дефицитные 10 посещений в год на него тратить? речь про новый красивый Мастеркардовский лаунж
Seva
 
Повідомлень: 314
З нами з: 16.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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