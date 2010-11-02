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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лип, 2020 14:26
Seva
А Travel VISA не катит?
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Vorlon
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:28
не приходят смс для покупки/продажи валюты
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Кассандра
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:30
Vorlon TRAVEL у меня тоже есть, она для Борисполя не катит, там ограниченный и гораздо менее удобный FastLine и не работает лаунж.
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Seva
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:32
Seva написав:Vorlon
TRAVEL у меня тоже есть, она для Борисполя не катит, там ограниченный и гораздо менее удобный FastLine и не работает лаунж.
Работает там лоунж через лоунж-кей программу.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:33
Alfa_Bank
а почему страница описания карты Ред такая бессодержательная? https://alfabank.ua/private-persons/cre ... tcardsPage
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:35
Кассандра написав:
не приходят смс для покупки/продажи валюты
Кассандра, добрый день. А какая у вас версия приложения? В новой версии код не используется. Если старая, напишите ИНН и номер телефона.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:40
Там содержательная часть начинается после Замовити/Додатково
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:41
unlock, добрый день. Детали можете посмотреть, нажав кнопку "Замовити".
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:44
Alfa_Bank написав:
unlock, добрый день. Детали можете посмотреть, нажав кнопку "Замовити".
UX consistency, не, не слышали?
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:46
unlock
это вы вот этот загончик без окон, который по ЛаунжКи, лаунжем называете?
Еще и дефицитные 10 посещений в год на него тратить? речь про новый красивый Мастеркардовский лаунж
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Seva
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