|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:00
Alfa_Bank написав: Кассандра написав:
не приходят смс для покупки/продажи валюты
Кассандра, добрый день. А какая у вас версия приложения? В новой версии код не используется. Если старая, напишите ИНН и номер телефона.
Добрый день! Ну не последняя -это точно, сначала я не обновляла, потому что коллега clientage сказал, что слетают пуши по картам (решила дождаться пока пофиксят проблему), потом долго не нужно было
. Т.е. Вы говорите, что надо просто обновиться и всё?!
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1082
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:15
Кассандра написав: Alfa_Bank написав: Кассандра написав:
не приходят смс для покупки/продажи валюты
Кассандра, добрый день. А какая у вас версия приложения? В новой версии код не используется. Если старая, напишите ИНН и номер телефона.
Добрый день! Ну не последняя -это точно, сначала я не обновляла, потому что коллега clientage сказал, что слетают пуши по картам (решила дождаться пока пофиксят проблему), потом долго не нужно было
. Т.е. Вы говорите, что надо просто обновиться и всё?!
Да. Можете обновиться до последней версии, там нет кодов подтверждения для некоторых операций, в т.ч. и для валютообмена.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9058
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:16
Кассандра написав:
потому что коллега clientage сказал, что слетают пуши по картам
Ааа, страшно
у меня щас версия 3.16.2
Пуши не слетают, но я после каждой обновилки теперь проверяю их статус для 3..5 карт из своих 2х десятков
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31981
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2541 раз.
- Подякували: 3724 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7012
|907573
|
|
|41749
|5058944
|
Сер 22 лип, 2020 10:33
omb
|
|2014
|37709
|
|