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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8793879487958796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:00

  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:не приходят смс для покупки/продажи валюты

Кассандра, добрый день. А какая у вас версия приложения? В новой версии код не используется. Если старая, напишите ИНН и номер телефона.

Добрый день! Ну не последняя -это точно, сначала я не обновляла, потому что коллега clientage сказал, что слетают пуши по картам (решила дождаться пока пофиксят проблему), потом долго не нужно было :roll: . Т.е. Вы говорите, что надо просто обновиться и всё?!
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:15

  Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:не приходят смс для покупки/продажи валюты

Кассандра, добрый день. А какая у вас версия приложения? В новой версии код не используется. Если старая, напишите ИНН и номер телефона.

Добрый день! Ну не последняя -это точно, сначала я не обновляла, потому что коллега clientage сказал, что слетают пуши по картам (решила дождаться пока пофиксят проблему), потом долго не нужно было :roll: . Т.е. Вы говорите, что надо просто обновиться и всё?!

Да. Можете обновиться до последней версии, там нет кодов подтверждения для некоторых операций, в т.ч. и для валютообмена.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:16

Re: Альфа-Банк

  Кассандра написав:потому что коллега clientage сказал, что слетают пуши по картам

Ааа, страшно
у меня щас версия 3.16.2
Пуши не слетают, но я после каждой обновилки теперь проверяю их статус для 3..5 карт из своих 2х десятков :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:56

  anikola13 написав:Вопросы к оф.представителю:
1. Я так понимаю, что акция по рассрочкам на 3 и 6 месяцев действует для всех карт, а не только RED?

не, по 2.0 на все периоды светит ежемесячную комиссию.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:05

  ol_zy написав:
  anikola13 написав:Вопросы к оф.представителю:
1. Я так понимаю, что акция по рассрочкам на 3 и 6 месяцев действует для всех карт, а не только RED?

не, по 2.0 на все периоды светит ежемесячную комиссию.

Проверил уже. По Еко. Трата за субботу прошла по акционной рассрочке.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:07

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Вопросы к оф.представителю:
1. Я так понимаю, что акция по рассрочкам на 3 и 6 месяцев действует для всех карт, а не только RED?
2. Эта акционная рассрочка подключится, если дата списания по счету была вчера?
3. Акционная рассрочка подключится 31.10 по дате операции или уже со 2-3 ноября, но уже на стандартных условиях?

anikola13, добрый день.
1. Да.
2. Рассрочка оформится на тех условиях, что были в первом предложении.
3. Условия рассрочки определяются на дату, когда клиенту приходит смс с предложением.

1. Точно для всех? Или это у избранных так? У меня светит ежемесячную комиссию на всех периодах и 3 и 6 мес. в том числе. Правда - это предложение от 13.07 может слишком раннее?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:14

  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Вопросы к оф.представителю:
1. Я так понимаю, что акция по рассрочкам на 3 и 6 месяцев действует для всех карт, а не только RED?
2. Эта акционная рассрочка подключится, если дата списания по счету была вчера?
3. Акционная рассрочка подключится 31.10 по дате операции или уже со 2-3 ноября, но уже на стандартных условиях?

anikola13, добрый день.
1. Да.
2. Рассрочка оформится на тех условиях, что были в первом предложении.
3. Условия рассрочки определяются на дату, когда клиенту приходит смс с предложением.

1. Точно для всех? Или это у избранных так? У меня светит ежемесячную комиссию на всех периодах и 3 и 6 мес. в том числе. Правда - это предложение от 13.07 может слишком раннее?

по траттам до 21 июля не будет акционной рассрочки
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:59

  Alien написав:
  mephala написав:
  Бекас написав:а зачем русский вообще ---неужели кто-то не понимает укр.мову?


ну так и будет право на выбор - украинский или английский. чем не выбор? :mrgreen:

Ще одна особливiсть цивiлiзованого суспiльства в тому що в ньому на вибiр пропонується те що дiйсно бiльш затребувано серед клiєнтiв, а не за принципом "аби було'. А коли наприклад Укрексiмбанк у своïх банкоматах на вибiр пропонує крiм солов'ïноï ще тiльки англiйську та нiмецьку (при тому що вiльна кнопка ще лишилась), то на мiй погляд це зовсiм не приклад цивiлiзованостi, а навпаки певноï зневаги до частини власних клiєнтiв.

Я вибачаюсь, а що у Укрексімбанка є багато клієнтів-громадян росії ?
1finanсier
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