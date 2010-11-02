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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:00
Alfa_Bank написав: Кассандра написав:
не приходят смс для покупки/продажи валюты
Кассандра, добрый день. А какая у вас версия приложения? В новой версии код не используется. Если старая, напишите ИНН и номер телефона.
Добрый день! Ну не последняя -это точно, сначала я не обновляла, потому что коллега clientage сказал, что слетают пуши по картам (решила дождаться пока пофиксят проблему), потом долго не нужно было
. Т.е. Вы говорите, что надо просто обновиться и всё?!
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Додано: Сер 22 лип, 2020 15:15
Кассандра написав: Alfa_Bank написав: Кассандра написав:
не приходят смс для покупки/продажи валюты
Кассандра, добрый день. А какая у вас версия приложения? В новой версии код не используется. Если старая, напишите ИНН и номер телефона.
Добрый день! Ну не последняя -это точно, сначала я не обновляла, потому что коллега clientage сказал, что слетают пуши по картам (решила дождаться пока пофиксят проблему), потом долго не нужно было
. Т.е. Вы говорите, что надо просто обновиться и всё?!
Да. Можете обновиться до последней версии, там нет кодов подтверждения для некоторых операций, в т.ч. и для валютообмена.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 15:16
Кассандра написав:
потому что коллега clientage сказал, что слетают пуши по картам
Ааа, страшно
у меня щас версия 3.16.2
Пуши не слетают, но я после каждой обновилки теперь проверяю их статус для 3..5 карт из своих 2х десятков
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 22 лип, 2020 18:56
anikola13 написав:
Вопросы к оф.представителю:
1. Я так понимаю, что акция по рассрочкам на 3 и 6 месяцев действует для всех карт, а не только RED?
не, по 2.0 на все периоды светит ежемесячную комиссию.
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ol_zy
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Додано: Сер 22 лип, 2020 19:05
ol_zy написав: anikola13 написав:
Вопросы к оф.представителю:
1. Я так понимаю, что акция по рассрочкам на 3 и 6 месяцев действует для всех карт, а не только RED?
не, по 2.0 на все периоды светит ежемесячную комиссию.
Проверил уже. По Еко. Трата за субботу прошла по акционной рассрочке.
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anikola13
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Додано: Сер 22 лип, 2020 19:07
Alfa_Bank написав: anikola13 написав:
Вопросы к оф.представителю:
1. Я так понимаю, что акция по рассрочкам на 3 и 6 месяцев действует для всех карт, а не только RED?
2. Эта акционная рассрочка подключится, если дата списания по счету была вчера?
3. Акционная рассрочка подключится 31.10 по дате операции или уже со 2-3 ноября, но уже на стандартных условиях?
anikola13, добрый день.
1. Да.
2. Рассрочка оформится на тех условиях, что были в первом предложении.
3. Условия рассрочки определяются на дату, когда клиенту приходит смс с предложением.
1. Точно для всех? Или это у избранных так? У меня светит ежемесячную комиссию на всех периодах и 3 и 6 мес. в том числе. Правда - это предложение от 13.07 может слишком раннее?
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ol_zy
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Додано: Сер 22 лип, 2020 19:14
ol_zy написав: Alfa_Bank написав: anikola13 написав:
Вопросы к оф.представителю:
1. Я так понимаю, что акция по рассрочкам на 3 и 6 месяцев действует для всех карт, а не только RED?
2. Эта акционная рассрочка подключится, если дата списания по счету была вчера?
3. Акционная рассрочка подключится 31.10 по дате операции или уже со 2-3 ноября, но уже на стандартных условиях?
anikola13, добрый день.
1. Да.
2. Рассрочка оформится на тех условиях, что были в первом предложении.
3. Условия рассрочки определяются на дату, когда клиенту приходит смс с предложением.
1. Точно для всех? Или это у избранных так? У меня светит ежемесячную комиссию на всех периодах и 3 и 6 мес. в том числе. Правда - это предложение от 13.07 может слишком раннее?
по траттам до 21 июля не будет акционной рассрочки
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Додано: Сер 22 лип, 2020 19:59
Alien написав: mephala написав: Бекас написав:
а зачем русский вообще ---неужели кто-то не понимает укр.мову?
ну так и будет право на выбор - украинский или английский. чем не выбор?
Ще одна особливiсть цивiлiзованого суспiльства в тому що в ньому на вибiр пропонується те що дiйсно бiльш затребувано серед клiєнтiв, а не за принципом "аби було'. А коли наприклад Укрексiмбанк у своïх банкоматах на вибiр пропонує крiм солов'ïноï ще тiльки англiйську та нiмецьку (при тому що вiльна кнопка ще лишилась), то на мiй погляд це зовсiм не приклад цивiлiзованостi, а навпаки певноï зневаги до частини власних клiєнтiв.
Я вибачаюсь, а що у Укрексімбанка є багато клієнтів-громадян росії ?
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