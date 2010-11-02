Додано: Сер 22 лип, 2020 15:00

Alfa_Bank написав: Кассандра написав: не приходят смс для покупки/продажи валюты не приходят смс для покупки/продажи валюты

Кассандра, добрый день. А какая у вас версия приложения? В новой версии код не используется. Если старая, напишите ИНН и номер телефона. Кассандра, добрый день. А какая у вас версия приложения? В новой версии код не используется. Если старая, напишите ИНН и номер телефона.

Добрый день! Ну не последняя -это точно, сначала я не обновляла, потому что коллега clientage сказал, что слетают пуши по картам (решила дождаться пока пофиксят проблему), потом долго не нужно было. Т.е. Вы говорите, что надо просто обновиться и всё?!