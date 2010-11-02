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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8794879587968797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:40

Re: Альфа-Банк

Alien написав:1finanсier а я перепрошую хіба по вашому російськомовні громадяни України поваги не варті?
Російську цілком можна прибрати усюди, насправді. Англійська для іноземців, а всім громадянам цілком доступний й зрозумілий український інтерфейс
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:55

Re: Альфа-Банк

Російська - міжнародна? Де? В постСРСР?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:22

  Кочевник написав:Російська - міжнародна? Де? В постСРСР?

Якщо це стосовно мого допису, то Ви не те зрозуміли. Під мовами міжнародного спілкування я мав на увазі німецьку та англійську :P
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:30

Кочевник ну можно хотя бы посмотреть официальные языки ООН https://www.un.org/ru/sections/about-un ... index.html
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:31

1finanсier навіщо пересмикувати? Дивіться як дивно виходить - ось що я писав до того як ви почали мене тролити:
Бо у дiйсно вiльному суспiльствi людина повинна завжди мати право вибору

та
Ще одна особливiсть цивiлiзованого суспiльства в тому що в ньому на вибiр пропонується те що дiйсно бiльш затребувано серед клiєнтiв, а не за принципом "аби було'.

Ви не згідні з цим?
Йдемо далі - вияснити, що при наданні послуги буде більш затребувано клієнтами насправді неважко і навіть недорого. Можна провести опитування навіть у самих додатках і зробити так як це буде зручно КЛІЄНТАМ. Якщо буде попит на румунську, угорську, грецьку чи іврит то піти назустріч своїм клієнтам - то буде нормально. І цивілізовано. Якщо більшу популярність здобуде російська - то чому ні? Це ж для зручності клієнтів! Наприклад дуже не дурна країна Туреччина - але там в банкоматах меню на російській я зустрічав. Думаєте відсоток російськомовних там вищий ніж в нашій країні? Я певен, що ні, але там зробили так як зручно клієнтам.
Інший приклад - в банкоматах Малайзії на вибір пропонуються 4 мови у т.ч. один з різновидів китайської (не пам'ятаю точно - здається путунхуа), яка не є державною або офіційною мовою в цій країні, але в Малайзії значна діаспора китайців + багато туристів з Піднебесної. Розумієте, там теж проживає багато народностей, що розмовляють на багатьох мовах - але для клієнтів обирається одна мова міжнародного спілкування (зазвичай англійська), обов'язково державна (або офіційна) а також найбільш уживані. Це я вважаю цивілізованим підходом. А ось логіку наявності в банкоматах українського державного банку в додаток до державної та англійської лише німецької я чесно кажучи зрозуміти не можу. При тому більш ніж певен, що і використання німецького меню не користується особливою популярністю.
В цьому плані банки, які пропонують вибір більше ніж лише з англійської та солов'їної, хоча б у власних додатках особисто в мене викликають тільки повагу.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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