Додано: Сер 22 лип, 2020 21:31

Бо у дiйсно вiльному суспiльствi людина повинна завжди мати право вибору

Ще одна особливiсть цивiлiзованого суспiльства в тому що в ньому на вибiр пропонується те що дiйсно бiльш затребувано серед клiєнтiв, а не за принципом "аби було'.

навіщо пересмикувати? Дивіться як дивно виходить - ось що я писав до того як ви почали мене тролити:таВи не згідні з цим?Йдемо далі - вияснити, що при наданні послуги буде більш затребувано клієнтами насправді неважко і навіть недорого. Можна провести опитування навіть у самих додатках і зробити так як це буде зручно КЛІЄНТАМ. Якщо буде попит на румунську, угорську, грецьку чи іврит то піти назустріч своїм клієнтам - то буде нормально. І цивілізовано. Якщо більшу популярність здобуде російська - то чому ні? Це ж для зручності клієнтів! Наприклад дуже не дурна країна Туреччина - але там в банкоматах меню на російській я зустрічав. Думаєте відсоток російськомовних там вищий ніж в нашій країні? Я певен, що ні, але там зробили так як зручно клієнтам.Інший приклад - в банкоматах Малайзії на вибір пропонуються 4 мови у т.ч. один з різновидів китайської (не пам'ятаю точно - здається путунхуа), яка не є державною або офіційною мовою в цій країні, але в Малайзії значна діаспора китайців + багато туристів з Піднебесної. Розумієте, там теж проживає багато народностей, що розмовляють на багатьох мовах - але для клієнтів обирається одна мова міжнародного спілкування (зазвичай англійська), обов'язково державна (або офіційна) а також найбільш уживані. Це я вважаю цивілізованим підходом. А ось логіку наявності в банкоматах українського державного банку в додаток до державної та англійської лише німецької я чесно кажучи зрозуміти не можу. При тому більш ніж певен, що і використання німецького меню не користується особливою популярністю.В цьому плані банки, які пропонують вибір більше ніж лише з англійської та солов'їної, хоча б у власних додатках особисто в мене викликають тільки повагу.