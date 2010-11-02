1finanсier навіщо пересмикувати? Дивіться як дивно виходить - ось що я писав до того як ви почали мене тролити:
Бо у дiйсно вiльному суспiльствi людина повинна завжди мати право вибору
та
Ще одна особливiсть цивiлiзованого суспiльства в тому що в ньому на вибiр пропонується те що дiйсно бiльш затребувано серед клiєнтiв, а не за принципом "аби було'.
Ви не згідні з цим? Йдемо далі - вияснити, що при наданні послуги буде більш затребувано клієнтами насправді неважко і навіть недорого. Можна провести опитування навіть у самих додатках і зробити так як це буде зручно КЛІЄНТАМ. Якщо буде попит на румунську, угорську, грецьку чи іврит то піти назустріч своїм клієнтам - то буде нормально. І цивілізовано. Якщо більшу популярність здобуде російська - то чому ні? Це ж для зручності клієнтів! Наприклад дуже не дурна країна Туреччина - але там в банкоматах меню на російській я зустрічав. Думаєте відсоток російськомовних там вищий ніж в нашій країні? Я певен, що ні, але там зробили так як зручно клієнтам. Інший приклад - в банкоматах Малайзії на вибір пропонуються 4 мови у т.ч. один з різновидів китайської (не пам'ятаю точно - здається путунхуа), яка не є державною або офіційною мовою в цій країні, але в Малайзії значна діаспора китайців + багато туристів з Піднебесної. Розумієте, там теж проживає багато народностей, що розмовляють на багатьох мовах - але для клієнтів обирається одна мова міжнародного спілкування (зазвичай англійська), обов'язково державна (або офіційна) а також найбільш уживані. Це я вважаю цивілізованим підходом. А ось логіку наявності в банкоматах українського державного банку в додаток до державної та англійської лише німецької я чесно кажучи зрозуміти не можу. При тому більш ніж певен, що і використання німецького меню не користується особливою популярністю. В цьому плані банки, які пропонують вибір більше ніж лише з англійської та солов'їної, хоча б у власних додатках особисто в мене викликають тільки повагу.
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Alien по такому шляху - "как удобна" - пішли у Білорусі, і тепер білоруська мова майже зникла, бо великий сусід зі своїми величезними ресурсами, які кидає на намагання русифікації, в купі з нащадками окупантів та переселенців з росії у середині країни зробили свою чорну справу з білоруською мовою. І в нас справи не кращі, якщо хтось після 29 рорків незалежності у трьох буквах не може розібратися у банкоматі з українською мовою, і йому неодмінно російську подавай.Тому вважаю політику державного українського банку правильною,бо по-перше це означає, що керівництво банку не вважає своїх деяких клієнтів розумово відсталими, які не можуть розібрати в банкоматі пару слів на державній мові країни, громадянами якої вони є, ну а по-друге щоб хоча б діти тих, кому "удобнєє на рускам", не мали проблем з розумінням українськорї мови у банкоматах.