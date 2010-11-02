1finanсier написав:І в нас спрпави не кращі, якщо хтось після 29 рорків незалежності у трьох буквах не може розібратися у банкоматі з українською мовою, і йому неодмінно російську подавай.
Не хотел встревать... Но что за ту... глупость? Знаю украинский на 5! Но мне просто приятно видеть свой родной русский язык, точка. И таких людей миллионы.
Цікаво, а Ви, часом, не замислювалися, звідки ж в Україні взялися "міліони" людей, у яких рідна мова російська? Бо триста років росія викорінювала українську мову, знищувала її носіїв, переселяла росіян на місце закатованих українців, щоб потім почути "Но мне просто приятно видеть свой родной русский язык, точка. И таких людей миллионы". Про що я і писав вище - що серед усіх національностей, які є в Україні, лише російськомовні в Україні кричать - "мінє нада рускій в банкаматє і русскає міню в Макдональдсє, патамушта рускій - мой радной язік !" Більше розвивати цю тему не буду. Бо ж лютий офтоп. Але радий, що хтось підтримав мене в моїх думках. Все буде Україна !
Alien написав:1finanсier а я перепрошую хіба по вашому російськомовні громадяни України поваги не варті?
Російську цілком можна прибрати усюди, насправді. Англійська для іноземців, а всім громадянам цілком доступний й зрозумілий український інтерфейс
Так для начала начните с себя. Прекратите постить на русском, строя из себя такого вежливого (типа отвечаете собеседнику на том языке, на котором к вам обращается). Вот ваше истинное нутро жирным цветом. Не мучьте себя. Да, вот еще, прекращайте подтирать посты за доводом отсутствия аргументов.
1finanсier написав:І в нас спрпави не кращі, якщо хтось після 29 рорків незалежності у трьох буквах не може розібратися у банкоматі з українською мовою, і йому неодмінно російську подавай.
Не хотел встревать... Но что за ту... глупость? Знаю украинский на 5! Но мне просто приятно видеть свой родной русский язык, точка. И таких людей миллионы.
Цікаво, а Ви, часом, не замислювалися, звідки ж в Україні взялися "міліони" людей, у яких рідна мова російська? Бо триста років росія викорінювала українську мову, знищувала її носіїв, переселяла росіян на місце закатованих українців, щоб потім почути "Но мне просто приятно видеть свой родной русский язык, точка. И таких людей миллионы". Про що я і писав вище - що серед усіх національностей, які є в Україні, лише російськомовні в Україні кричать - "мінє нада рускій в банкаматє і русскає міню в Макдональдсє, патамушта рускій - мой радной язік !" Більше розвивати цю тему не буду. Бо ж лютий офтоп. Але радий, що хтось підтримав мене в моїх думках. Все буде Україна !
Когда развалился СССР я пошел в первый класс. Всю школу и институт я отучился в Киеве во времена независимой Украины, где государственным языком был украинский. Тем не менее меня учили на русском, общался с учителями и одноклассниками на русском и тд. Русский для меня, это не язык Москвы, а язык Киевской Руси, язык, на котором говорят многие украинцы и киевляне, язык, которому меня учили в школе в центре Киева. А По поводу «майже зниклої білоруської мови» - вы это белорусам расскажите, видно, что никогда там не были и выдумываете ерунду.
Stargazer212 написав:Когда развалился СССР я пошел в первый класс. Всю школу и институт я отучился в Киеве во времена независимой Украины, где государственным языком был украинский. Тем не менее меня учили на русском, общался с учителями и одноклассниками на русском и тд. Русский для меня, это не язык Москвы, а язык Киевской Руси, язык, на котором говорят многие украинцы и киевляне, язык, которому меня учили в школе в центре Киева.
Здесь проблема не в языке, а в том, что в стране, где Вы выросли, более двадцати лет не зная особых запретов и чувствуя себя свободным человеком, вдруг (с 2014 г) какие-то червоно-чорнi кхмери начинают Вам запрещать и указывать на каком языке общаться, в какую церковь ходить, каким политикам молиться, какой пропаганде верить и т. д.
Востаннє редагувалось Аlександр в Сер 22 лип, 2020 22:55, всього редагувалось 1 раз.
Stargazer212 написав:Когда развалился СССР я пошел в первый класс. Всю школу и институт я отучился в Киеве во времена независимой Украины, где государственным языком был украинский. Тем не менее меня учили на русском, общался с учителями и одноклассниками на русском и тд. Русский для меня, это не язык Москвы, а язык Киевской Руси, язык, на котором говорят многие украинцы и киевляне, язык, которому меня учили в школе в центре Киева. А По поводу «майже зниклої білоруської мови» - вы это белорусам расскажите, видно, что никогда там не были и выдумываете ерунду.
Stargazer212 написав:Когда развалился СССР я пошел в первый класс. Всю школу и институт я отучился в Киеве во времена независимой Украины, где государственным языком был украинский. Тем не менее меня учили на русском, общался с учителями и одноклассниками на русском и тд. Русский для меня, это не язык Москвы, а язык Киевской Руси, язык, на котором говорят многие украинцы и киевляне, язык, которому меня учили в школе в центре Киева. А По поводу «майже зниклої білоруської мови» - вы это белорусам расскажите, видно, что никогда там не были и выдумываете ерунду.
Русский - это язык Киевской Руси ??? LOL !
Я тут перечитал пару страниц выше, кое-какие ваши сообщения, вы - обычный безграмотный провокатор, поэтому общаться с вами не имею желания.