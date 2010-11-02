Додано: Сер 22 лип, 2020 22:44

1finanсier написав: Vorlon написав: 1finanсier написав: І в нас спрпави не кращі, якщо хтось після 29 рорків незалежності у трьох буквах не може розібратися у банкоматі з українською мовою, і йому неодмінно російську подавай. І в нас спрпави не кращі, якщо хтось після 29 рорків незалежності у трьох буквах не може розібратися у банкоматі з українською мовою, і йому неодмінно російську подавай.

Не хотел встревать... Но что за ту... глупость? Знаю украинский на 5! Но мне просто приятно видеть свой родной русский язык, точка. И таких людей миллионы. Не хотел встревать... Но что за ту... глупость? Знаю украинский на 5! Но мне просто приятно видеть свой родной русский язык, точка. И таких людей миллионы.

Цікаво, а Ви, часом, не замислювалися, звідки ж в Україні взялися "міліони" людей, у яких рідна мова російська? Бо триста років росія викорінювала українську мову, знищувала її носіїв, переселяла росіян на місце закатованих українців, щоб потім почути "Но мне просто приятно видеть свой родной русский язык, точка. И таких людей миллионы". Про що я і писав вище - що серед усіх національностей, які є в Україні, лише російськомовні в Україні кричать - "мінє нада рускій в банкаматє і русскає міню в Макдональдсє, патамушта рускій - мой радной язік !"

Більше розвивати цю тему не буду. Бо ж лютий офтоп. Але радий, що хтось підтримав мене в моїх думках. Все буде Україна ! Цікаво, а Ви, часом, не замислювалися, звідки ж в Україні взялися "міліони" людей, у яких рідна мова російська? Бо триста років росія викорінювала українську мову, знищувала її носіїв, переселяла росіян на місце закатованих українців, щоб потім почути "Но мне просто приятно видеть свой родной русский язык, точка. И таких людей миллионы". Про що я і писав вище - що серед усіх національностей, які є в Україні, лише російськомовні в Україні кричать - "мінє нада рускій в банкаматє і русскає міню в Макдональдсє, патамушта рускій - мой радной язік !"Більше розвивати цю тему не буду. Бо ж лютий офтоп. Але радий, що хтось підтримав мене в моїх думках. Все буде Україна !

Когда развалился СССР я пошел в первый класс. Всю школу и институт я отучился в Киеве во времена независимой Украины, где государственным языком был украинский. Тем не менее меня учили на русском, общался с учителями и одноклассниками на русском и тд. Русский для меня, это не язык Москвы, а язык Киевской Руси, язык, на котором говорят многие украинцы и киевляне, язык, которому меня учили в школе в центре Киева. А По поводу «майже зниклої білоруської мови» - вы это белорусам расскажите, видно, что никогда там не были и выдумываете ерунду.