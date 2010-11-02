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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8796879787988799>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:36

  Faceless написав:
Alien написав:1finanсier а я перепрошую хіба по вашому російськомовні громадяни України поваги не варті?

Російську цілком можна прибрати усюди, насправді. Англійська для іноземців, а всім громадянам цілком доступний й зрозумілий український інтерфейс

Так для начала начните с себя. Прекратите постить на русском, строя из себя такого вежливого (типа отвечаете собеседнику на том языке, на котором к вам обращается). Вот ваше истинное нутро жирным цветом. Не мучьте себя.
Да, вот еще, прекращайте подтирать посты за доводом отсутствия аргументов.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:38

1finanсier
Вы так и не ответили. У нас есть проблема украинского языка?
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:44

  1finanсier написав:
  Vorlon написав:
  1finanсier написав:І в нас спрпави не кращі, якщо хтось після 29 рорків незалежності у трьох буквах не може розібратися у банкоматі з українською мовою, і йому неодмінно російську подавай.

Не хотел встревать... Но что за ту... глупость? Знаю украинский на 5! Но мне просто приятно видеть свой родной русский язык, точка. И таких людей миллионы.

Цікаво, а Ви, часом, не замислювалися, звідки ж в Україні взялися "міліони" людей, у яких рідна мова російська? Бо триста років росія викорінювала українську мову, знищувала її носіїв, переселяла росіян на місце закатованих українців, щоб потім почути "Но мне просто приятно видеть свой родной русский язык, точка. И таких людей миллионы". Про що я і писав вище - що серед усіх національностей, які є в Україні, лише російськомовні в Україні кричать - "мінє нада рускій в банкаматє і русскає міню в Макдональдсє, патамушта рускій - мой радной язік !"
Більше розвивати цю тему не буду. Бо ж лютий офтоп. Але радий, що хтось підтримав мене в моїх думках. Все буде Україна ! :wink:

Когда развалился СССР я пошел в первый класс. Всю школу и институт я отучился в Киеве во времена независимой Украины, где государственным языком был украинский. Тем не менее меня учили на русском, общался с учителями и одноклассниками на русском и тд. Русский для меня, это не язык Москвы, а язык Киевской Руси, язык, на котором говорят многие украинцы и киевляне, язык, которому меня учили в школе в центре Киева. А По поводу «майже зниклої білоруської мови» - вы это белорусам расскажите, видно, что никогда там не были и выдумываете ерунду.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:54

  Stargazer212 написав:Когда развалился СССР я пошел в первый класс. Всю школу и институт я отучился в Киеве во времена независимой Украины, где государственным языком был украинский. Тем не менее меня учили на русском, общался с учителями и одноклассниками на русском и тд. Русский для меня, это не язык Москвы, а язык Киевской Руси, язык, на котором говорят многие украинцы и киевляне, язык, которому меня учили в школе в центре Киева.

Здесь проблема не в языке, а в том, что в стране, где Вы выросли, более двадцати лет не зная особых запретов и чувствуя себя свободным человеком, вдруг (с 2014 г) какие-то червоно-чорнi кхмери начинают Вам запрещать и указывать на каком языке общаться, в какую церковь ходить, каким политикам молиться, какой пропаганде верить и т. д.
Востаннє редагувалось Аlександр в Сер 22 лип, 2020 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:55

  Stargazer212 написав:Когда развалился СССР я пошел в первый класс. Всю школу и институт я отучился в Киеве во времена независимой Украины, где государственным языком был украинский. Тем не менее меня учили на русском, общался с учителями и одноклассниками на русском и тд. Русский для меня, это не язык Москвы, а язык Киевской Руси, язык, на котором говорят многие украинцы и киевляне, язык, которому меня учили в школе в центре Киева. А По поводу «майже зниклої білоруської мови» - вы это белорусам расскажите, видно, что никогда там не были и выдумываете ерунду.

Русский - это язык Киевской Руси ??? LOL ! :shock: :roll:
А ось про Ваше "нє відумівайтє єрунду" - https://styler.rbc.ua/rus/tsirk/po-nash ... 19849.html
Востаннє редагувалось 1finanсier в Сер 22 лип, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:57

именно кхмеры просто шлепнули бы,
а не упрашивали бы
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:01

  v57 написав:именно кхмеры просто шлепнули бы

Так они и шлепают.
Например, на форуме посты форумчан, не совпадающие с ихним глубоким, широким мировозрением 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:03

  1finanсier написав:
  Stargazer212 написав:Когда развалился СССР я пошел в первый класс. Всю школу и институт я отучился в Киеве во времена независимой Украины, где государственным языком был украинский. Тем не менее меня учили на русском, общался с учителями и одноклассниками на русском и тд. Русский для меня, это не язык Москвы, а язык Киевской Руси, язык, на котором говорят многие украинцы и киевляне, язык, которому меня учили в школе в центре Киева. А По поводу «майже зниклої білоруської мови» - вы это белорусам расскажите, видно, что никогда там не были и выдумываете ерунду.

Русский - это язык Киевской Руси ??? LOL ! :shock: :roll:

Я тут перечитал пару страниц выше, кое-какие ваши сообщения, вы - обычный провокатор, поэтому общаться с вами не имею желания.
Востаннє редагувалось Stargazer212 в Сер 22 лип, 2020 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:08

Re: Альфа-Банк

На бытовом уровне -хоть на китайском, а все официальное -только украинский, другого пути нет(если есть цель иметь свое государство).В интернете - как угодно, олбанский тоже сойдет..
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:12

  velvet написав:
  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:[quote="5019528:anikola1
по траттам до 21 июля не будет акционной рассрочки

Трата по Трэвел за 18 июля провелась 21-м числом. Акционная рассрочка есть. Писал выше.
rollo
 
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