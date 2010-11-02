Stargazer212 написав:Когда развалился СССР я пошел в первый класс. Всю школу и институт я отучился в Киеве во времена независимой Украины, где государственным языком был украинский. Тем не менее меня учили на русском, общался с учителями и одноклассниками на русском и тд. Русский для меня, это не язык Москвы, а язык Киевской Руси, язык, на котором говорят многие украинцы и киевляне, язык, которому меня учили в школе в центре Киева. А По поводу «майже зниклої білоруської мови» - вы это белорусам расскажите, видно, что никогда там не были и выдумываете ерунду.
Думаю, что надо снизить градус противостояния и просто исходить из удобства клиентов. Укр и инглиш - мастхэв, однозначно. А две оставшиеся кнопки - наиболее распространёнными языками в этом городе/области/стране. Дойч и пустая кнопка - это какое-то издевательство. Л - логика. Не ?