RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8796879787988799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:18

  1finanсier написав:
  Stargazer212 написав:Когда развалился СССР я пошел в первый класс. Всю школу и институт я отучился в Киеве во времена независимой Украины, где государственным языком был украинский. Тем не менее меня учили на русском, общался с учителями и одноклассниками на русском и тд. Русский для меня, это не язык Москвы, а язык Киевской Руси, язык, на котором говорят многие украинцы и киевляне, язык, которому меня учили в школе в центре Киева. А По поводу «майже зниклої білоруської мови» - вы это белорусам расскажите, видно, что никогда там не были и выдумываете ерунду.

Русский - это язык Киевской Руси ??? LOL ! :shock: :roll:
А ось про Ваше "нє відумівайтє єрунду" - https://styler.rbc.ua/rus/tsirk/po-nash ... 19849.html

Вас уже обозвали провокатором. Здесь это может быть.
В Украине в защите нуждается именно украинский.
rollo
 
Повідомлень: 842
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:21

  guntherhouse777 написав:Я ж даже пересмотрел: может, я не на ветке аллы?)

Тоже)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4362
З нами з: 03.12.14
Подякував: 583 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:27

  Мизантрóп написав:
  guntherhouse777 написав:Я ж даже пересмотрел: может, я не на ветке аллы?)

Тоже)

Да здесь вы, здесь.
Просто погромы отделений приняли другой вид.
Аlександр
 
Повідомлень: 3507
З нами з: 10.04.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:31

Думаю, что надо снизить градус противостояния и просто исходить из удобства клиентов.
Укр и инглиш - мастхэв, однозначно.
А две оставшиеся кнопки - наиболее распространёнными языками в этом городе/области/стране.
Дойч и пустая кнопка - это какое-то издевательство.
Л - логика. Не ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4513
З нами з: 27.12.17
Подякував: 96 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:38

  Аlександр написав:
  v57 написав:именно кхмеры просто шлепнули бы

Так они и шлепают.
Например, на форуме посты форумчан, не совпадающие с ихним глубоким, широким мировозрением 8)


Я думал только мне кажется, что ребята тут явно предвзятые трут и трут днём и ночью. Особенно при слове соросятина. Оно как красная тряпка.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6957
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:40

  v57 написав:именно кхмеры просто шлепнули бы,
а не упрашивали бы


Шоколадные кхмеры и пытались шлепать последних лет 6.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6957
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 00:12

Re: Альфа-Банк

  Stargazer212 написав:По поводу «майже зниклої білоруської мови» - вы это белорусам расскажите, видно, что никогда там не были и выдумываете ерунду.

Я родился и 24 года прожил в Минске (пока в Киев не переехал), и таки с беларускай мовай в Беларуси все достаточно паршиво
Seva
 
Повідомлень: 315
З нами з: 16.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8796879787988799
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 700, 701, 702
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
7016 907814
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 23:34
mustbe
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4174, 4175, 4176
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41753 5059687
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 17:12
Flamingo
Юнекс Банк 1 ... 200, 201, 202
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2014 37730
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 23:04
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.