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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8795879687978798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:08

Re: Альфа-Банк

На бытовом уровне -хоть на китайском, а все официальное -только украинский, другого пути нет(если есть цель иметь свое государство).В интернете - как угодно, олбанский тоже сойдет..
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:12

  velvet написав:
  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:[quote="5019528:anikola1
по траттам до 21 июля не будет акционной рассрочки

Трата по Трэвел за 18 июля провелась 21-м числом. Акционная рассрочка есть. Писал выше.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:31

Думаю, что надо снизить градус противостояния и просто исходить из удобства клиентов.
Укр и инглиш - мастхэв, однозначно.
А две оставшиеся кнопки - наиболее распространёнными языками в этом городе/области/стране.
Дойч и пустая кнопка - это какое-то издевательство.
Л - логика. Не ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 08:23

банкоматы Альфы

Раз пошла такая пьянка, спрошу по интерфейсу.
Сунул карту в банкомат, система пишет на разных языках: Enter PIN, Введите ПИН и т.д.
Как-то эти кнопки... (IMHO) ну не так должны называться.
Water
 
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  #<1 ... 8795879687978798
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