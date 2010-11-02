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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лип, 2020 23:08
Re: Альфа-Банк
На бытовом уровне -хоть на китайском, а все официальное -только украинский, другого пути нет(если есть цель иметь свое государство).В интернете - как угодно, олбанский тоже сойдет..
Додано: Сер 22 лип, 2020 23:12
Додано: Сер 22 лип, 2020 23:31
Думаю, что надо снизить градус противостояния и просто исходить из удобства клиентов.
Укр и инглиш - мастхэв, однозначно.
А две оставшиеся кнопки - наиболее распространёнными языками в этом городе/области/стране.
Дойч и пустая кнопка - это какое-то издевательство.
Л - логика. Не ?
Додано: Чет 23 лип, 2020 08:23
банкоматы Альфы
Раз пошла такая пьянка, спрошу по интерфейсу.
Сунул карту в банкомат, система пишет на разных языках: Enter PIN, Введите ПИН и т.д.
Как-то эти кнопки... (IMHO) ну не так должны называться.
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