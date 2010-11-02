Додано: Чет 23 лип, 2020 10:22

Относительно языка - банки относятся к сфере обслуживания (как и общепит, парикмахерские, гостиницы, торговля). А основной функцией сферы обслуживания является предоставление тех или иных услуг. Чтобы клиенту услуга понравилась и он захотел сюда вернуться и получить услугу вновь сфера услуг должна подстраиваться под клиента а не наоборот. Именно поэтому гостиницы нанимают персонал со знанием языкоа, рестораны печатают меню на нескольких языках, банки переводят свои аппки, вэбки и меню банкоматов на самые популярные языки клиентов. Чтобы клиенту было удобнее. Никогда не пользовался, но видел что в банкоматах #зеленелайно доступно к выбору довольно много языков - имхо это показатель достойный внимания и подражания. В отличие от позиции другого гос.банка. Когда прописную истину, что банки для клиентов а не наоборот поймут и примут банки Украины, когда граждане Украины, считающие что наличие в меню русского как-то ущемляет права украинцев поймут, что тем самым банк просто оказывает услугу части своих клиентов и никого не ущемляет от слова совсем - тогда Украина станет чуточку цивилизованее. А пока, как говорил первый Президент: "маємо, що маємо".