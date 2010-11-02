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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лип, 2020 23:08
Re: Альфа-Банк
На бытовом уровне -хоть на китайском, а все официальное -только украинский, другого пути нет(если есть цель иметь свое государство).В интернете - как угодно, олбанский тоже сойдет..
Додано: Сер 22 лип, 2020 23:12
Додано: Сер 22 лип, 2020 23:31
Думаю, что надо снизить градус противостояния и просто исходить из удобства клиентов.
Укр и инглиш - мастхэв, однозначно.
А две оставшиеся кнопки - наиболее распространёнными языками в этом городе/области/стране.
Дойч и пустая кнопка - это какое-то издевательство.
Л - логика. Не ?
Додано: Чет 23 лип, 2020 08:23
банкоматы Альфы
Раз пошла такая пьянка, спрошу по интерфейсу.
Сунул карту в банкомат, система пишет на разных языках: Enter PIN, Введите ПИН и т.д.
Как-то эти кнопки... (IMHO) ну не так должны называться.
Додано: Чет 23 лип, 2020 09:53
Re: Альфа-Банк - знову?
Видає Альфа валюту з карток?
А то замовив зняття суми, і "Заявка на розгляді". Без уточнення, коли і як буде розглянута. З якого дива знову такі обмеження? Знову літак із готівкою не летить?
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:10
А где вы видите статус заявки? Я в понедельник на сегодня под заканчивающийся депо в чате заказал, мне написали все щаказано, приходите после 12 в маске. То какой может быть у такой заявки статус?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:20
vasyas, доброго дня. Валюту видаємо по попередньому замовленню, або при наявності в касі при зверненні.
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:22
Относительно языка - банки относятся к сфере обслуживания (как и общепит, парикмахерские, гостиницы, торговля). А основной функцией сферы обслуживания является предоставление тех или иных услуг. Чтобы клиенту услуга понравилась и он захотел сюда вернуться и получить услугу вновь сфера услуг должна подстраиваться под клиента а не наоборот. Именно поэтому гостиницы нанимают персонал со знанием языкоа, рестораны печатают меню на нескольких языках, банки переводят свои аппки, вэбки и меню банкоматов на самые популярные языки клиентов. Чтобы клиенту было удобнее. Никогда не пользовался, но видел что в банкоматах #зеленелайно доступно к выбору довольно много языков - имхо это показатель достойный внимания и подражания. В отличие от позиции другого гос.банка. Когда прописную истину, что банки для клиентов а не наоборот поймут и примут банки Украины, когда граждане Украины, считающие что наличие в меню русского как-то ущемляет права украинцев поймут, что тем самым банк просто оказывает услугу части своих клиентов и никого не ущемляет от слова совсем - тогда Украина станет чуточку цивилизованее. А пока, как говорил первый Президент: "маємо, що маємо".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:49
Alfa_Bank
а чего в Мобайле остаток на счёте не правильно отображается?
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:50
Re: Альфа-Банк
Та і веб-версії також. Знову задвоєння операцій. На цей раз поповнення депозиту.
Шо це за бардак? Скльки вже можна???
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