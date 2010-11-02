Я же писал позвоните (а если нет номера, то зайдите) в отделение - или сразу дадут или закажут. За одно возмите телефон у менеджера, чтобы в след. раз не ходить
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:54
Я же писал позвоните (а если нет номера, то зайдите) в отделение - или сразу дадут или закажут. За одно возмите телефон у менеджера, чтобы в след. раз не ходить
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:56
Re: Альфа-Банк
velvet, Кочевник, доброго дня. Зафіксований збій у відображенні залишків. Працюємо над виправленням.
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:57
Re: Альфа-Банк
Проблема не в залишках. Проблема в подвійному проведенні однієї операції. Не там шукаєте.
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:59
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:03
[quote="5020378:Alfa_Bank"][quote="5020377:Кочевник"]Проблема не в залишках. Проблема в подвійному проведенні однієї операції. Не там шукаєте.[/quote]
Про це теж знаємо. Виправляємо.[/quote] когда сторнируется абонка за 06/2020? Смс утешает,но надо, чтобы баланс сходился.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:04
Alfa_Bank
чат тоже не работает? 20 минут никто не отвечает
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:12
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:20
|