Додано: Чет 23 лип, 2020 11:03

[quote="5020378:Alfa_Bank"][quote="5020377:Кочевник"]Проблема не в залишках. Проблема в подвійному проведенні однієї операції. Не там шукаєте.[/quote]

Про це теж знаємо. Виправляємо.[/quote] когда сторнируется абонка за 06/2020? Смс утешает,но надо, чтобы баланс сходился.

Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня