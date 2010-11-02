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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8797879887998800>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:54

  vasyas написав:Видає Альфа валюту з карток?
А то замовив зняття суми, і "Заявка на розгляді". Без уточнення, коли і як буде розглянута. З якого дива знову такі обмеження? Знову літак із готівкою не летить?

Я же писал позвоните (а если нет номера, то зайдите) в отделение - или сразу дадут или закажут. За одно возмите телефон у менеджера, чтобы в след. раз не ходить
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:56

Re: Альфа-Банк

velvet, Кочевник, доброго дня. Зафіксований збій у відображенні залишків. Працюємо над виправленням.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:57

Re: Альфа-Банк

Проблема не в залишках. Проблема в подвійному проведенні однієї операції. Не там шукаєте.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:59

  Кочевник написав:Проблема не в залишках. Проблема в подвійному проведенні однієї операції. Не там шукаєте.

Про це теж знаємо. Виправляємо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:03

[quote="5020378:Alfa_Bank"][quote="5020377:Кочевник"]Проблема не в залишках. Проблема в подвійному проведенні однієї операції. Не там шукаєте.[/quote]
Про це теж знаємо. Виправляємо.[/quote] когда сторнируется абонка за 06/2020? Смс утешает,но надо, чтобы баланс сходился.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:04

Alfa_Bank
чат тоже не работает? 20 минут никто не отвечает
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:12

  velvet написав:Alfa_Bank
чат тоже не работает? 20 минут никто не отвечает

Чат работает, задержка из-за большого клиентского потока.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:20

  Мизантрóп написав: когда сторнируется абонка за 06/2020? Смс утешает,но надо, чтобы баланс сходился.

Мизантрóп, добрый день. Сумму вернули 9.07.20.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:28

  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
чат тоже не работает? 20 минут никто не отвечает

Чат работает, задержка из-за большого клиентского потока.

Что б не было "большого клиентского потока" набежавшего в чат и КЦ, вам нужно не извиняться на форуме, а разогнать ваших бездарей-программистов. Альфа похоже единственный банк, где почти каждый месяц происходят одни и те же проблемы, но банк почему-то не в состоянии их решить раз и навсегда :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:37

  Alfa_Bank написав:velvet, Кочевник, доброго дня. Зафіксований збій у відображенні залишків. Працюємо над виправленням.


Когда исправят? А то тяжело сделать платеж, когда на комфорте -11к.
WachtAmRhein
 
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