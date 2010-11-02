|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:42
WachtAmRhein написав: Alfa_Bank написав:
velvet, Кочевник, доброго дня. Зафіксований збій у відображенні залишків. Працюємо над виправленням.
Когда исправят? А то тяжело сделать платеж, когда на комфорте -11к.
WachtAmRhein, добрый день. Пока не могу сказать. Надеюсь, что скоро.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9065
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 796 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:44
Alfa_Bank написав: WachtAmRhein написав: Alfa_Bank написав:
velvet, Кочевник, доброго дня. Зафіксований збій у відображенні залишків. Працюємо над виправленням.
Когда исправят? А то тяжело сделать платеж, когда на комфорте -11к.
WachtAmRhein, добрый день. Пока не могу сказать. Надеюсь, что скоро.
уже исправили
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2845
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:33
Жене позвонили, представились сотрудницей Альфабанка и предложили открыть новую кредитку Ред. Девушка сказала даже, что может её открыть дистанционно и привезти.
Неужели так можно, без посещения отделения открыть новую кредитку? Или это какой-то развод?
Жена клиент Альфабанка.
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 988
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:37
Andrew75 написав:
Жене позвонили, представились сотрудницей Альфабанка и предложили открыть новую кредитку Ред. Девушка сказала даже, что может её открыть дистанционно и привезти.
Неужели так можно, без посещения отделения открыть новую кредитку? Или это какой-то развод?
Жена клиент Альфабанка.
Andrew75, добрый день. Так можно. Карту привезет наш сотрудник по доставке и на месте подпишет и выдаст все документы.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9065
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 796 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:38
Alfa_Bank написав: Andrew75 написав:
Жене позвонили, представились сотрудницей Альфабанка и предложили открыть новую кредитку Ред. Девушка сказала даже, что может её открыть дистанционно и привезти.
Неужели так можно, без посещения отделения открыть новую кредитку? Или это какой-то развод?
Жена клиент Альфабанка.
Andrew75, добрый день. Так можно. Карту привезет наш сотрудник по доставке и на месте подпишет и выдаст все документы.
Спасибо.
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 988
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:01
Alfa_Bank написав: Мизантрóп написав:
когда сторнируется абонка за 06/2020? Смс утешает,но надо, чтобы баланс сходился.
Мизантрóп, добрый день. Сумму вернули 9.07.20.
Всё верно,шайтан не видел мелочь 'инше'.Благодарочка,сработаемся.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4367
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 583 раз.
- Подякували: 731 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:06
Andrew75 написав:
Жене позвонили, представились сотрудницей Альфабанка и предложили открыть новую кредитку Ред. Девушка сказала даже, что может её открыть дистанционно и привезти.
Неужели так можно, без посещения отделения открыть новую кредитку? Или это какой-то развод?
Жена клиент Альфабанка.
На звонки Алки (да и не ток) есть старый добрый совет Гуру Imprinterа для начала нуна уточнить кол-во членов правления и размер уставника 'их банка'.Затем придет понимание кто звонит.Далее по накатанному...
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4367
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 583 раз.
- Подякували: 731 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|41760
|5060544
|
Чет 23 лип, 2020 10:01
Alien
|
|7017
|908281
|
|
|2014
|37779
|
|