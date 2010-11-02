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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8797879887998800

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:42

  WachtAmRhein написав:
  Alfa_Bank написав:velvet, Кочевник, доброго дня. Зафіксований збій у відображенні залишків. Працюємо над виправленням.


Когда исправят? А то тяжело сделать платеж, когда на комфорте -11к.

WachtAmRhein, добрый день. Пока не могу сказать. Надеюсь, что скоро.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:44

  Alfa_Bank написав:
  WachtAmRhein написав:
  Alfa_Bank написав:velvet, Кочевник, доброго дня. Зафіксований збій у відображенні залишків. Працюємо над виправленням.


Когда исправят? А то тяжело сделать платеж, когда на комфорте -11к.

WachtAmRhein, добрый день. Пока не могу сказать. Надеюсь, что скоро.

уже исправили
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:33

Re: Альфа-Банк

Жене позвонили, представились сотрудницей Альфабанка и предложили открыть новую кредитку Ред. Девушка сказала даже, что может её открыть дистанционно и привезти.
Неужели так можно, без посещения отделения открыть новую кредитку? Или это какой-то развод?
Жена клиент Альфабанка.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:37

  Andrew75 написав:Жене позвонили, представились сотрудницей Альфабанка и предложили открыть новую кредитку Ред. Девушка сказала даже, что может её открыть дистанционно и привезти.
Неужели так можно, без посещения отделения открыть новую кредитку? Или это какой-то развод?
Жена клиент Альфабанка.

Andrew75, добрый день. Так можно. Карту привезет наш сотрудник по доставке и на месте подпишет и выдаст все документы.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:38

  Alfa_Bank написав:
  Andrew75 написав:Жене позвонили, представились сотрудницей Альфабанка и предложили открыть новую кредитку Ред. Девушка сказала даже, что может её открыть дистанционно и привезти.
Неужели так можно, без посещения отделения открыть новую кредитку? Или это какой-то развод?
Жена клиент Альфабанка.

Andrew75, добрый день. Так можно. Карту привезет наш сотрудник по доставке и на месте подпишет и выдаст все документы.

Спасибо.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:01

  Alfa_Bank написав:
  Мизантрóп написав: когда сторнируется абонка за 06/2020? Смс утешает,но надо, чтобы баланс сходился.

Мизантрóп, добрый день. Сумму вернули 9.07.20.

Всё верно,шайтан не видел мелочь 'инше'.Благодарочка,сработаемся.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:06

  Andrew75 написав:Жене позвонили, представились сотрудницей Альфабанка и предложили открыть новую кредитку Ред. Девушка сказала даже, что может её открыть дистанционно и привезти.
Неужели так можно, без посещения отделения открыть новую кредитку? Или это какой-то развод?
Жена клиент Альфабанка.

На звонки Алки (да и не ток) есть старый добрый совет Гуру Imprinterа для начала нуна уточнить кол-во членов правления и размер уставника 'их банка'.Затем придет понимание кто звонит.Далее по накатанному...
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:39

  Бекас написав:На бытовом уровне -хоть на китайском, а все официальное -только украинский, другого пути нет(если есть цель иметь свое государство).В интернете - как угодно, олбанский тоже сойдет..


Бедный Сингапур там 4 языка государствееных и государство как бы есть. Да и Швейцария с 3мя языками как-то держится.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:19

ну в политиков мова, шоб скрыть грандиозные успехи

а здесь то зачем
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:29

  v57 написав:ну в политиков мова, шоб скрыть грандиозные успехи

а здесь то зачем

Поэтому политикам достаточно проХайпить, всегда найдутся страждущие обмусолить, хлебом не корми.
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