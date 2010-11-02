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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 21:56
Ratatui написав: Бекас написав:
На бытовом уровне -хоть на китайском, а все официальное -только украинский, другого пути нет(если есть цель иметь свое государство).В интернете - как угодно, олбанский тоже сойдет..
Бедный Сингапур там 4 языка государствееных и государство как бы есть. Да и Швейцария с 3мя языками как-то держится.
В Швейцарии нет швейцарского языка, а в Сингапуре сингапурского.
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rollo
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Додано: Чет 23 лип, 2020 22:06
А в израиле - израильского
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demichh
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Додано: Чет 23 лип, 2020 22:15
У тех стран нет рядом соседа с имперскими замашками , который вовсю эксплуатирует языковый вопрос и под предлогом защиты русскоязычного населения устраивает войну.
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Бекас
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Додано: Чет 23 лип, 2020 22:16
demichh, кроме того, в Израиле русскоязычных почти 20%, однако, банки в кнопки банкоматов русский язык не добавляют.
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rollo
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Додано: Чет 23 лип, 2020 22:26
rollo написав:demichh
, кроме того, в Израиле русскоязычных почти 20%, однако, банки в кнопки банкоматов русский язык не добавляют.
В Шарме рускоязычных процентов 70, но в банкоматах только арабский и английский.
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 23 лип, 2020 22:27
Патриоты так пекутся о "мове", что пишут на нелюбимом русском.
Это как Илита НБУ печется о БСУ, держа средства в наличке.
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ruvex
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Додано: Чет 23 лип, 2020 22:35
ruvex написав:
Патриоты так пекутся о "мове", что пишут на нелюбимом русском.
Это как Илита НБУ печется о БСУ, держа средства в наличке.
Шева в банках...зокрема швейцарських.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 22:37
ruvex написав:
Патриоты так пекутся о "мове", что пишут на нелюбимом русском.
Это как Илита НБУ печется о БСУ, держа средства в наличке.
Уже объясняли - форум не государственное учреждение. Можно писать хоть на китайском.
Пишу на родном языке на форуме, а когда иду, например, в суд, то перехожу на украинский.
Илита НБУ не патриоты. Как, впрочем, и вся илита.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 22:40
WachtAmRhein написав: rollo написав:demichh
, кроме того, в Израиле русскоязычных почти 20%, однако, банки в кнопки банкоматов русский язык не добавляют.
В Шарме рускоязычных процентов 70, но в банкоматах только арабский и английский.
Налицо дискриминация!
Как они там, бедные, на кнопки нажимают?
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rollo
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