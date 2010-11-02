RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8799880088018802>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:56

  Ratatui написав:
  Бекас написав:На бытовом уровне -хоть на китайском, а все официальное -только украинский, другого пути нет(если есть цель иметь свое государство).В интернете - как угодно, олбанский тоже сойдет..


Бедный Сингапур там 4 языка государствееных и государство как бы есть. Да и Швейцария с 3мя языками как-то держится.

В Швейцарии нет швейцарского языка, а в Сингапуре сингапурского.
rollo
 
Повідомлень: 852
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:06

А в израиле - израильского :)
demichh
 
Повідомлень: 2410
З нами з: 09.12.10
Подякував: 123 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:08

  demichh написав:А в израиле - израильского :)

Есть. Иврит называется. :wink:
rollo
 
Повідомлень: 852
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:15

Re: Альфа-Банк

У тех стран нет рядом соседа с имперскими замашками , который вовсю эксплуатирует языковый вопрос и под предлогом защиты русскоязычного населения устраивает войну.
Бекас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 375
З нами з: 18.01.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:16

demichh, кроме того, в Израиле русскоязычных почти 20%, однако, банки в кнопки банкоматов русский язык не добавляют.
rollo
 
Повідомлень: 852
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:26

  rollo написав:demichh, кроме того, в Израиле русскоязычных почти 20%, однако, банки в кнопки банкоматов русский язык не добавляют.


В Шарме рускоязычных процентов 70, но в банкоматах только арабский и английский.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8875
З нами з: 16.11.11
Подякував: 662 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:27

крестик или трусы

Патриоты так пекутся о "мове", что пишут на нелюбимом русском.
Это как Илита НБУ печется о БСУ, держа средства в наличке.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9948
З нами з: 03.11.08
Подякував: 765 раз.
Подякували: 2175 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:35

  ruvex написав:Патриоты так пекутся о "мове", что пишут на нелюбимом русском.
Это как Илита НБУ печется о БСУ, держа средства в наличке.

Шева в банках...зокрема швейцарських.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34148
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:37

  ruvex написав:Патриоты так пекутся о "мове", что пишут на нелюбимом русском.
Это как Илита НБУ печется о БСУ, держа средства в наличке.

Уже объясняли - форум не государственное учреждение. Можно писать хоть на китайском.
Пишу на родном языке на форуме, а когда иду, например, в суд, то перехожу на украинский.
Илита НБУ не патриоты. Как, впрочем, и вся илита.
rollo
 
Повідомлень: 852
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:40

  WachtAmRhein написав:
  rollo написав:demichh, кроме того, в Израиле русскоязычных почти 20%, однако, банки в кнопки банкоматов русский язык не добавляют.


В Шарме рускоязычных процентов 70, но в банкоматах только арабский и английский.

Налицо дискриминация! :shock:
Как они там, бедные, на кнопки нажимают? :shock:
rollo
 
Повідомлень: 852
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8799880088018802>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Аlександр, kostya77, melkh, rollo і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 701, 702, 703
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7025 1607506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 16:09
Vorlon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4175, 4176, 4177
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41760 5061026
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 10:01
Alien
Банк Глобус 1 ... 700, 701, 702
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
7017 908421
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 02:18
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88013)
23.07.2020 23:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.