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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 22:51
rollo написав:
Уже объясняли - форум не государственное учреждение. Можно писать хоть на китайском.
Пишу на родном языке на форуме, а когда иду, например, в суд, то перехожу на украинский.
Илита НБУ не патриоты. Как, впрочем, и вся илита.
Когда на профильных ветках банков начали педалировать эту тему, видно к засухе.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 22:59
ruvex написав:
Патриоты так пекутся о "мове", что пишут на нелюбимом русском.
Это как Илита НБУ печется о БСУ, держа средства в наличке.
Ну так мозги изнасилованы совком, с нами бы психологу поработать, но все силы брошены на молодое поколение.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 23:30
rollo написав: ruvex написав:
Патриоты так пекутся о "мове", что пишут на нелюбимом русском.
Это как Илита НБУ печется о БСУ, держа средства в наличке.
Уже объясняли - форум не государственное учреждение. Можно писать хоть на китайском.
Те, кто педалирует мову, права никакого не имеют писать и общаться на каком-либо другом языке в Украине. Только на рiднiй мовi, иначе это банальное рагульское жлобство.
Интересно, а как-бы выглядело, если бы официальные представители банков или любых других фирм и компаний, как тот модератор Faceless
, тоже бы лазили по всем веткам, навязывая свои продукты-услуги, вставляя везде свои 5-ти копеечные посты
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