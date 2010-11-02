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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8800880188028803>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:51

  rollo написав:Уже объясняли - форум не государственное учреждение. Можно писать хоть на китайском.
Пишу на родном языке на форуме, а когда иду, например, в суд, то перехожу на украинский.
Илита НБУ не патриоты. Как, впрочем, и вся илита.

Когда на профильных ветках банков начали педалировать эту тему, видно к засухе.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:59

  ruvex написав:Патриоты так пекутся о "мове", что пишут на нелюбимом русском.
Это как Илита НБУ печется о БСУ, держа средства в наличке.


Ну так мозги изнасилованы совком, с нами бы психологу поработать, но все силы брошены на молодое поколение.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:30

  rollo написав:
  ruvex написав:Патриоты так пекутся о "мове", что пишут на нелюбимом русском.
Это как Илита НБУ печется о БСУ, держа средства в наличке.

Уже объясняли - форум не государственное учреждение. Можно писать хоть на китайском.

Те, кто педалирует мову, права никакого не имеют писать и общаться на каком-либо другом языке в Украине. Только на рiднiй мовi, иначе это банальное рагульское жлобство.

Интересно, а как-бы выглядело, если бы официальные представители банков или любых других фирм и компаний, как тот модератор Faceless, тоже бы лазили по всем веткам, навязывая свои продукты-услуги, вставляя везде свои 5-ти копеечные посты :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:38

  Аlександр написав:
  rollo написав:
  ruvex написав:Патриоты так пекутся о "мове", что пишут на нелюбимом русском.
Это как Илита НБУ печется о БСУ, держа средства в наличке.

Уже объясняли - форум не государственное учреждение. Можно писать хоть на китайском.

Те, кто педалирует мову, права никакого не имеют писать и общаться на каком-либо другом языке. Только на рiднiй мовi, иначе это банальное рагульское жлобство.

Интересно, а как-бы выглядело, если бы официальные представители банков или любых других фирм и компаний, как тот модератор Faceless, тоже бы лазили по всем веткам, навязывая свои продукты-услуги, вставляя везде свои 5-ти копеечные посты :roll:

Банальное рагульское жлобство или, лучше, быдлячество, это когда жить в Украине и ненавидеть украинский язык. Именно такие и педалируют языковый вопрос, прикрываясь "дискриминацией".
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:58

  rollo написав:
  Аlександр написав:Те, кто педалирует мову, права никакого не имеют писать и общаться на каком-либо другом языке. Только на рiднiй мовi, иначе это банальное рагульское жлобство.

Интересно, а как-бы выглядело, если бы официальные представители банков или любых других фирм и компаний, как тот модератор Faceless, тоже бы лазили по всем веткам, навязывая свои продукты-услуги, вставляя везде свои 5-ти копеечные посты :roll:

Банальное рагульское жлобство или, лучше, быдлячество, это когда жить в Украине и ненавидеть украинский язык. Именно такие и педалируют языковый вопрос, прикрываясь "дискриминацией".

Слово жить - это несколько неопределенный глагол в данном контексте.
Нужно уточнить какое именно значение имеется ввиду:
1. вести существование, быть живым
2. то же, что проживать; использовать дом, комнату, квартиру и т. д. как жилище
3. зарабатывать себе на жизнь, жить случайными заработками
:?:
Black Jack - White Business
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:14

  ruvex написав:
  rollo написав:Банальное рагульское жлобство или, лучше, быдлячество, это когда жить в Украине и ненавидеть украинский язык. Именно такие и педалируют языковый вопрос, прикрываясь "дискриминацией".

Слово жить - это несколько неопределенный глагол в данном контексте.
Нужно уточнить какое именно значение имеется ввиду:
1. вести существование, быть живым
2. то же, что проживать; использовать дом, комнату, квартиру и т. д. как жилище
3. зарабатывать себе на жизнь, жить случайными заработками
:?:

Быть гражданином. Так понятнее?
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:14

  rollo написав:
  demichh написав:А в израиле - израильского :)

Есть. Иврит называется. :wink:

при этом в Израиле не считают позорным все надписи дублировать на арабском, в в меню большинства банкоматов вы без труда найдёте русский, немецкий, французский и т.д.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:16

  rollo написав:Банальное рагульское жлобство или, лучше, быдлячество, это когда жить в Украине и ненавидеть украинский язык. Именно такие и педалируют языковый вопрос, прикрываясь "дискриминацией".

С ваших слов получается, что украинский ненавидят все, кто общается на русском или любом другом языке. В столице таких будет 80 - 90%.
У нас есть проблема украинского языка?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:17

Re: Альфа-Банк

У красной кредитки от максимума есть какие то отличия в плане тарифов, чи не?
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:18

  Тракторист написав:
  rollo написав:
  demichh написав:А в израиле - израильского :)

Есть. Иврит называется. :wink:

при этом в Израиле не считают позорным все надписи дублировать на арабском, в в меню большинства банкоматов вы без труда найдёте русский, немецкий, французский и т.д.

А в России дублируют на украинском?
rollo
 
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