Нет. Добавили консьерж-сервис.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:20
Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:25
У вас точно есть проблема украинского языка.
С моих слов никак не получается того, что вы написали.
Русский мой родной и нет никаких проблем с украинским.
Более того, если интересно мое мнение, считаю, что гражданство Украины может быть только после сдачи украинского и истории.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:30
Конечно, будучи гражданином, платя налоги - государство должно выполнять свои функции в отношении гражданина, экономико-организационную, социальную, обеспечения безопасности человека...
К примеру
Правовая функция — обеспечение правопорядка, установление правовых норм, регулирующих общественные отношения и поведение граждан, охрана прав и свобод человека и гражданина.
Социальная функция — обеспечение солидарных отношений в обществе, сотрудничества различных слоёв общества, реализации принципа социальной справедливости, защита интересов тех категорий граждан, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно обеспечить достойный уровень жизни (инвалиды, пенсионеры, матери, дети), поддержка жилищного строительства, здравоохранения, системы общественного транспорта.
Не работают функции по осуществлению возможности. Как ее осуществить?
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 24 лип, 2020 00:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:41
Интересное заключение в духе депутатов ВР - ввести обязательный экзамен и в тоже время заявлять, что русский родной и использовать именно его.
Закон у нас такой же приняли, где депутаты не обязаны.
Вадиим Зиновьевич, заскучали?
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 24 лип, 2020 00:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:42
про историю вообще расмешили... а какой из вариантов истории считать правильным - до 1991, до 2014 или после 2014?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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