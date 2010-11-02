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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8800880188028803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:20

  escobar написав:У красной кредитки от максимума есть какие то отличия в плане тарифов, чи не?

Нет. Добавили консьерж-сервис.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:25

  Аlександр написав:
  rollo написав:Банальное рагульское жлобство или, лучше, быдлячество, это когда жить в Украине и ненавидеть украинский язык. Именно такие и педалируют языковый вопрос, прикрываясь "дискриминацией".

С ваших слов получается, что украинский ненавидят все, кто общается на русском или любом другом языке. В столице таких будет 80 - 90%.
У нас есть проблема украинского языка?

У вас точно есть проблема украинского языка.
С моих слов никак не получается того, что вы написали.
Русский мой родной и нет никаких проблем с украинским.
Более того, если интересно мое мнение, считаю, что гражданство Украины может быть только после сдачи украинского и истории.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:30

  rollo написав:Быть гражданином. Так понятнее?

Конечно, будучи гражданином, платя налоги - государство должно выполнять свои функции в отношении гражданина, экономико-организационную, социальную, обеспечения безопасности человека...
К примеру
Правовая функция — обеспечение правопорядка, установление правовых норм, регулирующих общественные отношения и поведение граждан, охрана прав и свобод человека и гражданина.
Социальная функция — обеспечение солидарных отношений в обществе, сотрудничества различных слоёв общества, реализации принципа социальной справедливости, защита интересов тех категорий граждан, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно обеспечить достойный уровень жизни (инвалиды, пенсионеры, матери, дети), поддержка жилищного строительства, здравоохранения, системы общественного транспорта.
Не работают функции по осуществлению возможности. Как ее осуществить?
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 24 лип, 2020 00:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:41

  rollo написав:Русский мой родной и нет никаких проблем с украинским.
Более того, если интересно мое мнение, считаю, что гражданство Украины может быть только после сдачи украинского и истории.

Интересное заключение в духе депутатов ВР - ввести обязательный экзамен и в тоже время заявлять, что русский родной и использовать именно его.
Закон у нас такой же приняли, где депутаты не обязаны.
Вадиим Зиновьевич, заскучали?
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 24 лип, 2020 00:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:42

  rollo написав:Более того, если интересно мое мнение, считаю, что гражданство Украины может быть только после сдачи украинского и истории.

про историю вообще расмешили... а какой из вариантов истории считать правильным - до 1991, до 2014 или после 2014?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 01:07

  rollo написав:У вас точно есть проблема украинского языка.

Я его запрещаю?
Наоборот, требую от всех, кто ненавидит русский и другие языки, чтобы они общались исключительно на украинском. Особенно это касается модераторов. Тем более далеко за примером не нужно ходить. Открываем сайт:

https://finance.ua/

И что видим? Исключительно русскоязычную страницу :!: :oops:
Ни английского, ни украинского! :evil: И это обновленная версия сайта! :shock:
  rollo написав:Русский мой родной и нет никаких проблем с украинским.

Был бы родным, вы бы его не отвергали и уж тем более не запрещали. Просто не знаете украинский и все.
  rollo написав:Более того, если интересно мое мнение, считаю, что гражданство Украины может быть только после сдачи украинского и истории.

А Гимн :roll:

ЗЫ. Раз на ветке ни с того, ни с сего вдруг начались мовнi питання, то означает, что Альфа с обновленной линейкой продуктов уже серьезно уходит в отрыв от своих конкурентов.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 01:20

  Аlександр написав:ЗЫ. Раз на ветке ни с того, ни с сего вдруг начались мовнi питання, то означает,

что в стране больше нет иных проблем или нужна такая видимость.
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