Додано: П'ят 24 лип, 2020 01:07

rollo написав: У вас точно есть проблема украинского языка. У вас точно есть проблема украинского языка.

rollo написав: Русский мой родной и нет никаких проблем с украинским. Русский мой родной и нет никаких проблем с украинским.

rollo написав: Более того, если интересно мое мнение, считаю, что гражданство Украины может быть только после сдачи украинского и истории. Более того, если интересно мое мнение, считаю, что гражданство Украины может быть только после сдачи украинского и истории.

Альфа

с обновленной линейкой продуктов уже серьезно уходит в отрыв от своих конкурентов.

Я его запрещаю?Наоборот, требую от всех, кто ненавидит русский и другие языки, чтобы они общались исключительно на украинском. Особенно это касается модераторов. Тем более далеко за примером не нужно ходить. Открываем сайт:И что видим? Исключительно русскоязычную страницуНи английского, ни украинского!И это обновленная версия сайта!Был бы родным, вы бы его не отвергали и уж тем более не запрещали. Просто не знаете украинский и все.А ГимнЗЫ. Раз на ветке ни с того, ни с сего вдруг начались мовнi питання, то означает, что