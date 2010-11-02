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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:20
escobar написав:
У красной кредитки от максимума есть какие то отличия в плане тарифов, чи не?
Нет. Добавили консьерж-сервис.
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rollo
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:25
Аlександр написав: rollo написав:
Банальное рагульское жлобство или, лучше, быдлячество, это когда жить в Украине и ненавидеть украинский язык. Именно такие и педалируют языковый вопрос, прикрываясь "дискриминацией".
С ваших слов получается, что украинский ненавидят все, кто общается на русском или любом другом языке. В столице таких будет 80 - 90%.
У нас есть проблема украинского языка?
У вас точно есть проблема украинского языка.
С моих слов никак не получается того, что вы написали.
Русский мой родной и нет никаких проблем с украинским.
Более того, если интересно мое мнение, считаю, что гражданство Украины может быть только после сдачи украинского и истории.
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rollo
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:30
rollo написав:
Быть гражданином. Так понятнее?
Конечно, будучи гражданином, платя налоги - государство должно выполнять свои функции в отношении гражданина, экономико-организационную, социальную, обеспечения безопасности человека...
К примеру Правовая функция
— обеспечение правопорядка, установление правовых норм, регулирующих общественные отношения и поведение граждан, охрана прав и свобод человека и гражданина. Социальная функция
— обеспечение солидарных отношений в обществе, сотрудничества различных слоёв общества, реализации принципа социальной справедливости, защита интересов тех категорий граждан, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно обеспечить достойный уровень жизни (инвалиды, пенсионеры, матери, дети), поддержка жилищного строительства, здравоохранения, системы общественного транспорта.
Не работают функции по осуществлению возможности. Как ее осуществить?
Востаннє редагувалось ruvex
в П'ят 24 лип, 2020 00:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:41
rollo написав:
Русский мой родной и нет никаких проблем с украинским.
Более того, если интересно мое мнение, считаю, что гражданство Украины может быть только после сдачи украинского и истории.
Интересное заключение в духе депутатов ВР - ввести обязательный экзамен и в тоже время заявлять, что русский родной и использовать именно его.
Закон у нас такой же приняли, где депутаты не обязаны.
Вадиим Зиновьевич, заскучали?
Востаннє редагувалось ruvex
в П'ят 24 лип, 2020 00:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:42
rollo написав:
Более того, если интересно мое мнение, считаю, что гражданство Украины может быть только после сдачи украинского и истории.
про историю вообще расмешили... а какой из вариантов истории считать правильным - до 1991, до 2014 или после 2014?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 01:07
rollo написав:
У вас точно есть проблема украинского языка.
Я его запрещаю?
Наоборот, требую от всех, кто ненавидит русский и другие языки, чтобы они общались исключительно на украинском. Особенно это касается модераторов. Тем более далеко за примером не нужно ходить. Открываем сайт:https://finance.ua/
И что видим? Исключительно русскоязычную страницу
Ни английского, ни украинского!
И это обновленная версия сайта!
rollo написав:
Русский мой родной и нет никаких проблем с украинским.
Был бы родным, вы бы его не отвергали и уж тем более не запрещали. Просто не знаете украинский и все.
rollo написав:
Более того, если интересно мое мнение, считаю, что гражданство Украины может быть только после сдачи украинского и истории.
А Гимн
ЗЫ. Раз на ветке ни с того, ни с сего вдруг начались мовнi питання, то означает, что Альфа с обновленной линейкой продуктов уже серьезно уходит в отрыв от своих конкурентов.
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Аlександр
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 01:20
Аlександр написав:
ЗЫ. Раз на ветке ни с того, ни с сего вдруг начались мовнi питання, то означает,
что в стране больше нет иных проблем или нужна такая видимость.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 02:49
Вопрос представителю банка: есть ли возможность научить сотрудников при подключении нового продукта, аналогичного уже подключенному, например, "Red" дополнительно к "Максимум", не задавать миллион вопросов, а взять все данные из системы? Сегодня не удалось оформить карту, потому что сотрудник пытался выпытать персональные данные родственников (ФИО, дату рождения), что вообще с точки зрения закона о защите п.д. не очень хорошо, и, при моём отказе их предоставлять, не смог продолжить оформление. Как же раньше банк жил без этих данных и вот теперь без них никак?
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 04:27
ol_zy написав: mvp написав:
А сейчас больше 75к не дают
Почему? буквально вчера доналили + 17К и уже стало более 75К.
это на одну кредитку или на несколько суммарно лимит?
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Shaman
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 05:30
ЯЧитатель написав: mvp написав:
Всё просто - каждый менеджер должен выдать кредитов\кредитных карточек с лимитом на 2 млн.\мес. (вероятно, сумма разная для разных отделений\городов и т. д.).
По этой причине у меня персменеджер меняется приблизительно каждые ~3 мес.
И по этой же причине всякий раз мне парят очередные кредитки.
Хорошо ведь раньше было - взял кредитку, менеджер уже на 10% план выполнил. А сейчас больше 75к не дают - стало минимум в три раза сложнее план выполнять.
Очевидно, что проблемы не только у менеджеров, но и у глав отделений. А тут ещё короновирус уменьшил потоки людей в отделении. Вот и принимаются за обзвон, а в случае, если чуток не хватает, случаются случаи как у Сибарита. Хотя меня фотографировали буквально пару недель назад перед заказом кредитки (просил взять приватовскую фотку, которую они подтягивают из кредитного бюро
, но мотивированно отказали), якобы для того, чтобы СБ банка удостоверилась, что менеджер не сам решил кредитку выписать. Видимо в головном офисе о проблеме знают и как-то пытаются бороться.
Абсолютно верно! Каждому сотруднику доводится нереальный
план (в том числе и по кредиткам), за невыполнение плана - жестоко имеют, и не только в уши.
Единственное, что неверно - это то, то "в головном офисе о проблеме знают и как-то пытаются бороться". На самом деле этот головняк как раз и придуман в головном офисе и спускается вниз. Вот и оформляют карты кому попало (кто похитрее - оформляет "божьим одуваничикам" 80+ лет, они точно не узнают об этом).
Ну и Альфа - не изобретатели этого безобразия, обе идеи (план + незаконное открытие счёта) скомуниздили у Привет банка. Видимо, сотрудники, которые в Привете работали, приходят в Альфу и щедро делятся опытом с коллегами, как за счёт лохов-клиентов выполнить нереальный план.
Мне лично открывали без моего согласия и ведома счета/карты более 10 раз в течении полугода (дело было три года назад), и никакие жалобы на горячую линию, сотрудникам банка в отделении, ни письма в ГО - не помогло ничего. В течении полугода раз в неделю по дороге домой заходил в отделение, писать жалобы и закрывать неведомо откуда плодящиеся счета. С банком распрощался, на проблему нечистых на руку сотрудников - забил.
Причина, почему "забил": пожаловался хорошим знакомым из банка, что такая фигня творится (были планы найти и анально покарать этих "открывателей"), они и просветили про нереальные планы, которые из главного офиса приходят, про кару невыполнившим (не только деньгами наказывают, а и выгоняют после нескольких невыполнений), и что все сотрудники так делают (открывают счета ничего не подозревающим клиентам), в том числе и мои хорошие знакомые. Так что рыба здесь гниёт с головного офиса, и сделать ничего не реально, только прощаться с такими банками. Это система, а не произвол отдельно взятых сотрудников.
Жаль только, что таких банков в нашей стране становится больше и больше...
Альфа хочет повторить опыт Привата
но видать есть нюансы.
если сотрудники идут на такое нарушение правил, то головному офису надо пересмотреть мотивацию - увеличить пряник и уменьшить размер кнута, иначе из задумки ничего не выйдет - только профанация.
плюс к тому, что в Привате план по картам был даже у водителей, они же какую сеть отгрохали - но одном навязывании кредиток далеко не уедешь - но это так, мысли))
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Shaman
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