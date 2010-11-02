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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:18
Тракторист написав:
при этом в Израиле не считают позорным все надписи дублировать на арабском, в в меню большинства банкоматов вы без труда найдёте русский, немецкий, французский и т.д.
А в России дублируют на украинском?
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rollo
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:20
escobar написав:
У красной кредитки от максимума есть какие то отличия в плане тарифов, чи не?
Нет. Добавили консьерж-сервис.
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rollo
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:25
Аlександр написав: rollo написав:
Банальное рагульское жлобство или, лучше, быдлячество, это когда жить в Украине и ненавидеть украинский язык. Именно такие и педалируют языковый вопрос, прикрываясь "дискриминацией".
С ваших слов получается, что украинский ненавидят все, кто общается на русском или любом другом языке. В столице таких будет 80 - 90%.
У нас есть проблема украинского языка?
У вас точно есть проблема украинского языка.
С моих слов никак не получается того, что вы написали.
Русский мой родной и нет никаких проблем с украинским.
Более того, если интересно мое мнение, считаю, что гражданство Украины может быть только после сдачи украинского и истории.
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rollo
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 02:49
Вопрос представителю банка: есть ли возможность научить сотрудников при подключении нового продукта, аналогичного уже подключенному, например, "Red" дополнительно к "Максимум", не задавать миллион вопросов, а взять все данные из системы? Сегодня не удалось оформить карту, потому что сотрудник пытался выпытать персональные данные родственников (ФИО, дату рождения), что вообще с точки зрения закона о защите п.д. не очень хорошо, и, при моём отказе их предоставлять, не смог продолжить оформление. Как же раньше банк жил без этих данных и вот теперь без них никак?
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poisk1738
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 04:27
ol_zy написав: mvp написав:
А сейчас больше 75к не дают
Почему? буквально вчера доналили + 17К и уже стало более 75К.
это на одну кредитку или на несколько суммарно лимит?
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Shaman
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 05:30
ЯЧитатель написав: mvp написав:
Всё просто - каждый менеджер должен выдать кредитов\кредитных карточек с лимитом на 2 млн.\мес. (вероятно, сумма разная для разных отделений\городов и т. д.).
По этой причине у меня персменеджер меняется приблизительно каждые ~3 мес.
И по этой же причине всякий раз мне парят очередные кредитки.
Хорошо ведь раньше было - взял кредитку, менеджер уже на 10% план выполнил. А сейчас больше 75к не дают - стало минимум в три раза сложнее план выполнять.
Очевидно, что проблемы не только у менеджеров, но и у глав отделений. А тут ещё короновирус уменьшил потоки людей в отделении. Вот и принимаются за обзвон, а в случае, если чуток не хватает, случаются случаи как у Сибарита. Хотя меня фотографировали буквально пару недель назад перед заказом кредитки (просил взять приватовскую фотку, которую они подтягивают из кредитного бюро
, но мотивированно отказали), якобы для того, чтобы СБ банка удостоверилась, что менеджер не сам решил кредитку выписать. Видимо в головном офисе о проблеме знают и как-то пытаются бороться.
Абсолютно верно! Каждому сотруднику доводится нереальный
план (в том числе и по кредиткам), за невыполнение плана - жестоко имеют, и не только в уши.
Единственное, что неверно - это то, то "в головном офисе о проблеме знают и как-то пытаются бороться". На самом деле этот головняк как раз и придуман в головном офисе и спускается вниз. Вот и оформляют карты кому попало (кто похитрее - оформляет "божьим одуваничикам" 80+ лет, они точно не узнают об этом).
Ну и Альфа - не изобретатели этого безобразия, обе идеи (план + незаконное открытие счёта) скомуниздили у Привет банка. Видимо, сотрудники, которые в Привете работали, приходят в Альфу и щедро делятся опытом с коллегами, как за счёт лохов-клиентов выполнить нереальный план.
Мне лично открывали без моего согласия и ведома счета/карты более 10 раз в течении полугода (дело было три года назад), и никакие жалобы на горячую линию, сотрудникам банка в отделении, ни письма в ГО - не помогло ничего. В течении полугода раз в неделю по дороге домой заходил в отделение, писать жалобы и закрывать неведомо откуда плодящиеся счета. С банком распрощался, на проблему нечистых на руку сотрудников - забил.
Причина, почему "забил": пожаловался хорошим знакомым из банка, что такая фигня творится (были планы найти и анально покарать этих "открывателей"), они и просветили про нереальные планы, которые из главного офиса приходят, про кару невыполнившим (не только деньгами наказывают, а и выгоняют после нескольких невыполнений), и что все сотрудники так делают (открывают счета ничего не подозревающим клиентам), в том числе и мои хорошие знакомые. Так что рыба здесь гниёт с головного офиса, и сделать ничего не реально, только прощаться с такими банками. Это система, а не произвол отдельно взятых сотрудников.
Жаль только, что таких банков в нашей стране становится больше и больше...
Альфа хочет повторить опыт Привата
но видать есть нюансы.
если сотрудники идут на такое нарушение правил, то головному офису надо пересмотреть мотивацию - увеличить пряник и уменьшить размер кнута, иначе из задумки ничего не выйдет - только профанация.
плюс к тому, что в Привате план по картам был даже у водителей, они же какую сеть отгрохали - но одном навязывании кредиток далеко не уедешь - но это так, мысли))
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Shaman
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 05:50
Кассандра написав: Alfa_Bank написав: Кассандра написав:Alfa_Bank
спасибо, поняла - вы подтвердили слова clientaga. Ну а для разовых случаев как поступать?
Для разовых, если будет блокировка, сразу набирайте КЦ или пишите в чат для разблока. Наперед, к сожалению, мы этого не можем предусмотреть.
Так а как понять, что карта в блоке? Если даже обычный КЦ ( со слов clientaga) этого не видит и надо настаивать на дополнительной проверке? Прошу мне простить мою настойчивость, но если это случится на выходных , то будет лучшее, если я буду знать что делать и как поступать
предупрежден, значит вооружен))
если карта не подает признаков жизни после таких операций - в КЦ. у меня они увидели блокировку, а в отделении кстати - нет.
нюанс - у меня сбой произошел при P2P в Моно. Но после общения с КЦ и разблокировки, потом проблем не было и на большие суммы - так и в КЦ сказали. Т.е. имеет смысл возможные P2P предварительно прогнать
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Shaman
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 05:53
clientage написав: MASolomko написав:
Есть Максимка 2.0 с маленьким кредитным лимитом. Что лучше оформить новую RED или пытаться повысить лимит по существующей карте?
Если у вас есть нормальный менагер, который заинтересован выдать вам кредитку с большим кредитом, то оформляйте RED
А таак, то лучше сначала попробовать повысить лимит у существующей карты, а потом ее переоформить на новый тариф.
И с некоторых пор клиент может иметь ТРИ кредитки
Пробуйте
три кредитки - но РАЗНЫХ продуктов. я правильно понимаю?
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 05:55
Ratatui написав: 1finanсier написав: Кочевник написав:
Російська - міжнародна? Де? В постСРСР?
Якщо це стосовно мого допису, то Ви не те зрозуміли. Під мовами міжнародного спілкування я мав на увазі німецьку та англійську
А как же быть с бедными Китайцами? Их полтора ярда. И в нашем банкомате они не соловьиной ни петушинной не понимают. А английский с немецким для них, как для нас хинди и панджаби.
Вы недооцениваете китайцев - в Китая больше носителей английского, чем в США
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:01
escobar написав:
У красной кредитки от максимума есть какие то отличия в плане тарифов, чи не?
раньше писалиАльфа-Банк
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Shaman
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