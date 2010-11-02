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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:02
Shaman,
Три любых КК.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:07
mustbe написав:
Думаю, что надо снизить градус противостояния и просто исходить из удобства клиентов.
Укр и инглиш - мастхэв, однозначно.
А две оставшиеся кнопки - наиболее распространёнными языками в этом городе/области/стране.
Дойч и пустая кнопка - это какое-то издевательство.
Л - логика. Не ?
не стоит эта проблема обсуждения здесь - у одних банков есть русский язык в меню - Ок. у других нет - тоже Ок. не надо никому ничего навязывать.
Предложите на ветке Укрэксима, чтобы добавили русский. Но именно предложите - и если Вас вежливо пошлют на юг, то не надо возмущаться, Ок?
а вдруг добавят?
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Shaman
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 07:03
Shaman написав:
Предложите на ветке Укрэксима, чтобы добавили русский. Но именно предложите - и если Вас вежливо пошлют на юг, то не надо возмущаться, Ок?
а вдруг добавят?
Убрать русское меню в банкоматах это было принципиальное требование предыдущего предправа Укрэксима, поэтому написание любых предложений на форуме по этому поводу равносильно пуку в муку
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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