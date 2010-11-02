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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8800880188028803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:02

Shaman,
Три любых КК.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4498
З нами з: 30.01.13
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Подякували: 309 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:07

  mustbe написав:Думаю, что надо снизить градус противостояния и просто исходить из удобства клиентов.
Укр и инглиш - мастхэв, однозначно.
А две оставшиеся кнопки - наиболее распространёнными языками в этом городе/области/стране.
Дойч и пустая кнопка - это какое-то издевательство.
Л - логика. Не ?


не стоит эта проблема обсуждения здесь - у одних банков есть русский язык в меню - Ок. у других нет - тоже Ок. не надо никому ничего навязывать.
Предложите на ветке Укрэксима, чтобы добавили русский. Но именно предложите - и если Вас вежливо пошлют на юг, то не надо возмущаться, Ок? :mrgreen:
а вдруг добавят? :wink:
Shaman
 
Повідомлень: 419
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 07:03

  Shaman написав:Предложите на ветке Укрэксима, чтобы добавили русский. Но именно предложите - и если Вас вежливо пошлют на юг, то не надо возмущаться, Ок? :mrgreen:
а вдруг добавят? :wink:

Убрать русское меню в банкоматах это было принципиальное требование предыдущего предправа Укрэксима, поэтому написание любых предложений на форуме по этому поводу равносильно пуку в муку :mrgreen:
ЗЫ. А вообще мне доводы "радетелей против русского в менюхах" напомнили старый анекдот:
Питер. Октябрь 1917. Стоящая окна внучка декабриста вопрошает у служанки:
- Что там за шум на улице?
- Так революция.
- А за что выступают?
- Чтобы не было богатых.
- Странно, а мой дед выступал за то, чтобы не было бедных...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 08:27

  poisk1738 написав:Вопрос представителю банка: есть ли возможность научить сотрудников при подключении нового продукта, аналогичного уже подключенному, например, "Red" дополнительно к "Максимум", не задавать миллион вопросов, а взять все данные из системы? Сегодня не удалось оформить карту, потому что сотрудник пытался выпытать персональные данные родственников (ФИО, дату рождения), что вообще с точки зрения закона о защите п.д. не очень хорошо, и, при моём отказе их предоставлять, не смог продолжить оформление. Как же раньше банк жил без этих данных и вот теперь без них никак?

poisk1738, добрый день. У банка есть определенные требования при заполнении заявки. Указание данных контактных лиц одно из них.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:05

  Flamingo написав:А вообще мне доводы "радетелей против русского в менюхах" напомнили старый анекдот:
Питер. Октябрь 1917. Стоящая окна внучка декабриста вопрошает у служанки:
- Что там за шум на улице?
- Так революция.
- А за что выступают?
- Чтобы не было богатых.
- Странно, а мой дед выступал за то, чтобы не было бедных...


Странный вы анекдот выбрали для примера. Ведь общеизвестным является тот факт, что чем меньше носителей русского языка в стране, тем богаче население этой страны, соответственно и русского языка в этих странах в банкомате нет.

Даже в пределах одной страны, могу привести пример. Когда первый раз поехал в Карпаты в начале 2000х, то был немного шокирован тем как выглядят населенные пункты вдоль дороги. У нас в Сумской области все больше покинутых хат и заросших дворов.
WachtAmRhein
 
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  #<1 ... 8800880188028803
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