Shaman,
Три любых КК.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:07
не стоит эта проблема обсуждения здесь - у одних банков есть русский язык в меню - Ок. у других нет - тоже Ок. не надо никому ничего навязывать.
Предложите на ветке Укрэксима, чтобы добавили русский. Но именно предложите - и если Вас вежливо пошлют на юг, то не надо возмущаться, Ок?
а вдруг добавят?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 07:03
Убрать русское меню в банкоматах это было принципиальное требование предыдущего предправа Укрэксима, поэтому написание любых предложений на форуме по этому поводу равносильно пуку в муку
ЗЫ. А вообще мне доводы "радетелей против русского в менюхах" напомнили старый анекдот:
Питер. Октябрь 1917. Стоящая окна внучка декабриста вопрошает у служанки:
- Что там за шум на улице?
- Так революция.
- А за что выступают?
- Чтобы не было богатых.
- Странно, а мой дед выступал за то, чтобы не было бедных...
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 08:27
poisk1738, добрый день. У банка есть определенные требования при заполнении заявки. Указание данных контактных лиц одно из них.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:05
Странный вы анекдот выбрали для примера. Ведь общеизвестным является тот факт, что чем меньше носителей русского языка в стране, тем богаче население этой страны, соответственно и русского языка в этих странах в банкомате нет.
Даже в пределах одной страны, могу привести пример. Когда первый раз поехал в Карпаты в начале 2000х, то был немного шокирован тем как выглядят населенные пункты вдоль дороги. У нас в Сумской области все больше покинутых хат и заросших дворов.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:26
вы не находите, что это эпический бред, который не подтверждается цифрами?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:37
WachtAmRhein основная проблема в том что вы не понимаете о чем пишу я. Я не защищаю конкретный язык, потому как доя меня нет языковой проблемы, но есть неприятие нецивилизованых подходов, в частности в работе некоторых банков. Поэтому я описываю традиционный подход к предоставлению услуг, что является естественным в цивилизованных странах. И мне хотелось бы чтобы этот подход применялся в моей стране. Вами же получается движет не стремнение к цивилизованости и конструктивизму как к принципам в предоставлении услуг. Все конрдоводы почемуто построены на негативе, чернухе, а это плохие союзники при созидании. В конце концов в любой стране стране, в любой истории есть как положительные так и отрицательные стороны, потому как законы диалектики никуда не денешь. Но построить на негативе успешную страну имхо невозможно. Потому как негатив это ни разу не конструктив, а разруха. И виду, что прав был Булгаков со своим: "разруха не в клозетах, а в головах".
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:37
Люди які спілкуються в побуті російською захищають мову українську
це приємно...
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:42
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:42
Ага у той час як iншi люди, що спiлкуються i росiйською i солов'ïною жодним чином не нападають на украïнську а просто мають бажання жити в трохи бiльш цивiлiзованiй краïнi. Шкода що це не зрозумiло захисникам украïнськоï
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