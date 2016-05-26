Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:37

WachtAmRhein основная проблема в том что вы не понимаете о чем пишу я. Я не защищаю конкретный язык, потому как доя меня нет языковой проблемы, но есть неприятие нецивилизованых подходов, в частности в работе некоторых банков. Поэтому я описываю традиционный подход к предоставлению услуг, что является естественным в цивилизованных странах. И мне хотелось бы чтобы этот подход применялся в моей стране. Вами же получается движет не стремнение к цивилизованости и конструктивизму как к принципам в предоставлении услуг. Все конрдоводы почемуто построены на негативе, чернухе, а это плохие союзники при созидании. В конце концов в любой стране стране, в любой истории есть как положительные так и отрицательные стороны, потому как законы диалектики никуда не денешь. Но построить на негативе успешную страну имхо невозможно. Потому как негатив это ни разу не конструктив, а разруха. И виду, что прав был Булгаков со своим: "разруха не в клозетах, а в головах".