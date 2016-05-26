Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:31

WachtAmRhein написав: Даже в пределах одной страны, могу привести пример. Когда первый раз поехал в Карпаты в начале 2000х, то был немного шокирован тем как выглядят населенные пункты вдоль дороги. У нас в Сумской области все больше покинутых хат и заросших дворов. Даже в пределах одной страны, могу привести пример. Когда первый раз поехал в Карпаты в начале 2000х, то был немного шокирован тем как выглядят населенные пункты вдоль дороги. У нас в Сумской области все больше покинутых хат и заросших дворов.

В сумской области наверно нет лесов, которые можно валить, бурштына, и богатой Европки, в которую можно контрабасить водку и сигаретыВопрос №2: а на чём "в Карпатах" зарабатывают, что могут строить дворцы? "Зеленый туризм", "дупомойство", "майнинг крипотовалюты"? Почему в сумской области этим не занимаются? Чего им не хватает? "Укр.мовы"?Откуда идёт этот "кешфлоу", который обеспечивает такой уровень жизни? Что его генерирует? Что там такого производят, или какие услуги оказывают? Или "доплата за укр.мову"?