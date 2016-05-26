Так учите и используйте, и будьте гражданином, а не как те депутаты приняли языковой закон для всех, кроме себя. Для Вас же родной русский. Так начните с себя, а не требуйте от других. Это двойные стандарты.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 24 лип, 2020 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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WachtAmRhein написав:Ведь общеизвестным является тот факт, что чем меньше носителей русского языка в стране, тем богаче население этой страны...
вы не находите, что это эпический бред, который не подтверждается цифрами?...
Хм, немножко не теми словами передал свою мысль.
Если открыть список стран по уровню жизни населения, то страны, где русский язык является государственным, официальным или пытается стать таковым, находятся там не в первой и не во второй десятке. Беларусь - 56, Россия - 60, Украина - 80. А если взять в расчет клоаки типа лнр, днр и Приднестровья, то среднестатистически, населенные рускоязычными страны и территории находятся далеко во второй половине списка.
WachtAmRhein написав:Ведь общеизвестным является тот факт, что чем меньше носителей русского языка в стране, тем богаче население этой страны...
вы не находите, что это эпический бред, который не подтверждается цифрами?...
Хм, немножко не теми словами передал свою мысль.
Если открыть список стран по уровню жизни населения, то страны, где русский язык является государственным, официальным или пытается стать таковым, находятся там не в первой и не во второй десятке. Беларусь - 56, Россия - 60, Украина - 80. А если взять в расчет клоаки типа лнр, днр и Приднестровья, то среднестатистически, населенные рускоязычными страны и территории находятся далеко во второй половине списка.
Ви правда вважаєте що це все через мову? Тобто якщо Украïнi зробити офiцiйною англiйську ми зробимо piзкий стрибок догори
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WachtAmRhein написав:Если открыть список стран по уровню жизни населения, то страны, где русский язык является государственным, официальным или пытается стать таковым, находятся там не в первой и не во второй десятке. Беларусь - 56, Россия - 60, Украина - 80. А если взять в расчет клоаки типа лнр, днр и Приднестровья, то среднестатистически, населенные рускоязычными страны и территории находятся далеко во второй половине списка.
Ви правда вважаєте що це все через мову? Тобто якщо Украïнi зробити офiцiйною англiйську ми зробимо piзкий стрибок догори
Смешно. Лучше бы патриоты боролись с разрухой в своей голове.
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mephala написав:ну так и будет право на выбор - украинский или английский. чем не выбор?
Ще одна особливiсть цивiлiзованого суспiльства в тому що в ньому на вибiр пропонується те що дiйсно бiльш затребувано серед клiєнтiв, а не за принципом "аби було'. А коли наприклад Укрексiмбанк у своïх банкоматах на вибiр пропонує крiм солов'ïноï ще тiльки англiйську та нiмецьку (при тому що вiльна кнопка ще лишилась), то на мiй погляд це зовсiм не приклад цивiлiзованостi, а навпаки певноï зневаги до частини власних клiєнтiв.
хотите что бы китайский добавили на пустующую кнопку? почему именно русский туда должны добавить? русские чем то не такие как множество других нац меньшинств проживающих в Украине? мое ИМХО - должны быть добавлены или все языки что бы каждый мог выбрать свой родной или укр+англ. все.
WachtAmRhein написав:Даже в пределах одной страны, могу привести пример. Когда первый раз поехал в Карпаты в начале 2000х, то был немного шокирован тем как выглядят населенные пункты вдоль дороги. У нас в Сумской области все больше покинутых хат и заросших дворов.
В сумской области наверно нет лесов, которые можно валить, бурштына, и богатой Европки, в которую можно контрабасить водку и сигареты
Вопрос №2: а на чём "в Карпатах" зарабатывают, что могут строить дворцы? "Зеленый туризм", "дупомойство", "майнинг крипотовалюты"? Почему в сумской области этим не занимаются? Чего им не хватает? "Укр.мовы"?
Откуда идёт этот "кешфлоу", который обеспечивает такой уровень жизни? Что его генерирует? Что там такого производят, или какие услуги оказывают? Или "доплата за укр.мову"?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 24 лип, 2020 11:38, всього редагувалось 3 разів.
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Alien написав:Йдемо далі - вияснити, що при наданні послуги буде більш затребувано клієнтами насправді неважко і навіть недорого. Можна провести опитування навіть у самих додатках і зробити так як це буде зручно КЛІЄНТАМ.
як зручно - проводити опитування після багатовікової русифікації. прийдете з цим опитуванням через 500 років. рівно стільки скільки корчували українську.
mephala написав:ну так и будет право на выбор - украинский или английский. чем не выбор?
Ще одна особливiсть цивiлiзованого суспiльства в тому що в ньому на вибiр пропонується те що дiйсно бiльш затребувано серед клiєнтiв, а не за принципом "аби було'. А коли наприклад Укрексiмбанк у своïх банкоматах на вибiр пропонує крiм солов'ïноï ще тiльки англiйську та нiмецьку (при тому що вiльна кнопка ще лишилась), то на мiй погляд це зовсiм не приклад цивiлiзованостi, а навпаки певноï зневаги до частини власних клiєнтiв.
хотите что бы китайский добавили на пустующую кнопку? почему именно русский туда должны добавить? русские чем то не такие как множество других нац меньшинств проживающих в Украине? мое ИМХО - должны быть добавлены или все языки что бы каждый мог выбрать свой родной или укр+англ. все.
Никак не могу понять сути дискуссии про язык. Отношения с банком и клиентом,так думается, строятся только и исключительно на взаимовыгодном сотрудничестве. Вот на данний момент,для меня, сотрудничество с Альфой имеет преимущество над другими банками. И языковой интерфейс вообще не имеет значения, если на кону выгода, украинский, русский, английский, китайский, если будет выгодно обслуживать свои деньги в Альфе на китайском - знаете буду учить китайский!!! Все дело в мотивации и сохранении и приумножении своего маленького капитала, вот художественную литературу и поезию и пою предпочитаю на украинском!!!