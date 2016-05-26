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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8802880388048805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:41

  Alien написав:Ви правда вважаєте що це все через мову? Тобто якщо Украïнi зробити офiцiйною англiйську ми зробимо piзкий стрибок догори ;)


Это конечно кажется притянутым за уши, но тенденция очевидна.

Может и не стрибок, но у более образованных людей больше возможностей в поиске работы.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8877
З нами з: 16.11.11
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  #<1 ... 8802880388048805
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