Это конечно кажется притянутым за уши, но тенденция очевидна.
Может и не стрибок, но у более образованных людей больше возможностей в поиске работы.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:41
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