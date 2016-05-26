|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:01
escobar написав:
У красной кредитки от максимума есть какие то отличия в плане тарифов, чи не?
раньше писалиАльфа-Банк
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 417
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:02
Shaman,
Три любых КК.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4498
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 08:27
poisk1738 написав:
Вопрос представителю банка: есть ли возможность научить сотрудников при подключении нового продукта, аналогичного уже подключенному, например, "Red" дополнительно к "Максимум", не задавать миллион вопросов, а взять все данные из системы? Сегодня не удалось оформить карту, потому что сотрудник пытался выпытать персональные данные родственников (ФИО, дату рождения), что вообще с точки зрения закона о защите п.д. не очень хорошо, и, при моём отказе их предоставлять, не смог продолжить оформление. Как же раньше банк жил без этих данных и вот теперь без них никак?
poisk1738, добрый день. У банка есть определенные требования при заполнении заявки. Указание данных контактных лиц одно из них.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9066
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 796 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:42
clientage написав:
И с некоторых пор клиент может иметь ТРИ кредитки
Пробуйте
шо шо шо? и давно это?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6966
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:46
mephala написав: clientage написав:
И с некоторых пор клиент может иметь ТРИ кредитки
Пробуйте
шо шо шо? и давно это?
Від січня 2020 року.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1526
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 268 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:44
Кочевник написав: mephala написав: clientage написав:
И с некоторых пор клиент может иметь ТРИ кредитки
Пробуйте
шо шо шо? и давно это?
Від січня 2020 року.
Третья кредитка RED уже заказана и в пути. 29-го собираюсь подписать договор, чтобы РД была вместе с Максимкой.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 851
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:00
rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8605
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 885 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:11
Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?
Шоб було!
Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 851
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|389
|77849
|
|
|16715
|2322498
|
|
|7029
|1607729
|
П'ят 24 лип, 2020 12:53
Adast
|