RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8796879787988799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:01

  escobar написав:У красной кредитки от максимума есть какие то отличия в плане тарифов, чи не?


раньше писали
Альфа-Банк
Shaman
 
Повідомлень: 417
З нами з: 29.09.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:02

Shaman,
Три любых КК.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4498
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 08:27

  poisk1738 написав:Вопрос представителю банка: есть ли возможность научить сотрудников при подключении нового продукта, аналогичного уже подключенному, например, "Red" дополнительно к "Максимум", не задавать миллион вопросов, а взять все данные из системы? Сегодня не удалось оформить карту, потому что сотрудник пытался выпытать персональные данные родственников (ФИО, дату рождения), что вообще с точки зрения закона о защите п.д. не очень хорошо, и, при моём отказе их предоставлять, не смог продолжить оформление. Как же раньше банк жил без этих данных и вот теперь без них никак?

poisk1738, добрый день. У банка есть определенные требования при заполнении заявки. Указание данных контактных лиц одно из них.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9066
З нами з: 18.02.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:42

  clientage написав:И с некоторых пор клиент может иметь ТРИ кредитки
Пробуйте :)


шо шо шо? и давно это?
mephala
 
Повідомлень: 6966
З нами з: 07.04.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:46

  mephala написав:
  clientage написав:И с некоторых пор клиент может иметь ТРИ кредитки
Пробуйте :)


шо шо шо? и давно это?

Від січня 2020 року.
Кочевник
 
Повідомлень: 1526
З нами з: 16.02.17
Подякував: 268 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:44

  Кочевник написав:
  mephala написав:
  clientage написав:И с некоторых пор клиент может иметь ТРИ кредитки
Пробуйте :)


шо шо шо? и давно это?

Від січня 2020 року.

Третья кредитка RED уже заказана и в пути. 29-го собираюсь подписать договор, чтобы РД была вместе с Максимкой.
rollo
 
Повідомлень: 851
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:00

rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?
Vorlon
 
Повідомлень: 8605
З нами з: 14.06.13
Подякував: 422 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:11

  Vorlon написав:rollo
В чём преимущество использования одинаковых кредиток? Больший суммарный лимит?

Шоб було! :D

Ну, и лимит налили хороший. Три лимита лучше, чем один или два. :roll:
rollo
 
Повідомлень: 851
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8796879787988799
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Кочевник і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Земельний Капiтал 1 ... 37, 38, 39
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:32
389 77849
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 13:24
lubopytnaya
А-Банк 1 ... 1670, 1671, 1672
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16715 2322498
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 13:07
Квесторе_поверніться
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 701, 702, 703
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7029 1607729
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 12:53
Adast

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.